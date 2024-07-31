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Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024
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06:05 31.07.2024 (обновлено: 11:26 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/mehr-1963067184.html
Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024
Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
Главe политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране, сообщило агентство Mehr со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:05
2024-07-31T11:26
в мире
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
иран
израиль
оон
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главe политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).&quot;Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране&quot;, — указано в материале.По данным агентства, в результате обстрела также погиб один из телохранителей Хании. Обстоятельства инцидента расследуются.Как уточнило Al-Arabiya, Хания погиб около 02:00 по местному времени (01:30 мск) при ракетном ударе по месту, где он останавливался на ночь.ХАМАС в официальном заявлении признал гибель главы политбюро, возложив ответственность за случившееся на Израиль. В движении заявили, что нападения произошло после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN после убийства Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". В Белом доме телеканалу сообщили, что осведомлены о случившемся, и отказались от дальнейшего обсуждения.Палестино-израильский конфликтИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240731/kosachev-1963069354.html
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в мире, тегеран (город), исмаил хания, хамас, иран, израиль, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Иран, Израиль, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит при атаке на резиденцию в Тегеране

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главe политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«

"Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране", — указано в материале.

По данным агентства, в результате обстрела также погиб один из телохранителей Хании. Обстоятельства инцидента расследуются.
Как уточнило Al-Arabiya, Хания погиб около 02:00 по местному времени (01:30 мск) при ракетном ударе по месту, где он останавливался на ночь.
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ХАМАС в официальном заявлении признал гибель главы политбюро, возложив ответственность за случившееся на Израиль. В движении заявили, что нападения произошло после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN после убийства Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". В Белом доме телеканалу сообщили, что осведомлены о случившемся, и отказались от дальнейшего обсуждения.

Палестино-израильский конфликт

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСИранИзраильООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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