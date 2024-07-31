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Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы - РИА Новости, 31.07.2024
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20:08 31.07.2024 (обновлено: 20:09 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/kandidaty-1963296983.html
Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы
Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы - РИА Новости, 31.07.2024
Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал троих кандидатов, которых планирует предложить в Совет Федерации в случае своей победы на выборах главы... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:08
2024-07-31T20:09
политика
астраханская область
россия
игорь бабушкин
андрей деркач
совет федерации рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал троих кандидатов, которых планирует предложить в Совет Федерации в случае своей победы на выборах главы региона. Согласно документу, опубликованному на сайте областной избирательной комиссии, Бабушкин планирует предложить в Совет Федерации Викторию Гурьянову, Андрея Деркача и Лидию Иванову. "Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ, представленные кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта РФ. Выборы губернатора Астраханской области, 08 сентября 2024. 1. Бабушкин Игорь Юрьевич... 1.1. Гурьянова Виктория Валентиновна... 1.2 Деркач Андрей Леонидович... 1.3 Иванова Лилия Александровна", - говорится в документе. Своих кандидатов в Софед представили также четыре других претендента на пост главы региона.
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политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, андрей деркач, совет федерации рф
Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Андрей Деркач, Совет Федерации РФ
Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы

Астраханский губернатор Бабушкин назвал троих кандидатов в Совет Федерации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал троих кандидатов, которых планирует предложить в Совет Федерации в случае своей победы на выборах главы региона.
Согласно документу, опубликованному на сайте областной избирательной комиссии, Бабушкин планирует предложить в Совет Федерации Викторию Гурьянову, Андрея Деркача и Лидию Иванову.
«
"Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ, представленные кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта РФ. Выборы губернатора Астраханской области, 08 сентября 2024. 1. Бабушкин Игорь Юрьевич... 1.1. Гурьянова Виктория Валентиновна... 1.2 Деркач Андрей Леонидович... 1.3 Иванова Лилия Александровна", - говорится в документе.
Своих кандидатов в Софед представили также четыре других претендента на пост главы региона.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области
22 июня, 18:04
 
ПолитикаАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинАндрей ДеркачСовет Федерации РФ
 
 
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