https://ria.ru/20240731/kandidaty-1963296983.html

Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы

Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы - РИА Новости, 31.07.2024

Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал троих кандидатов, которых планирует предложить в Совет Федерации в случае своей победы на выборах главы... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T20:08

2024-07-31T20:08

2024-07-31T20:09

политика

астраханская область

россия

игорь бабушкин

андрей деркач

совет федерации рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал троих кандидатов, которых планирует предложить в Совет Федерации в случае своей победы на выборах главы региона. Согласно документу, опубликованному на сайте областной избирательной комиссии, Бабушкин планирует предложить в Совет Федерации Викторию Гурьянову, Андрея Деркача и Лидию Иванову. "Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ, представленные кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта РФ. Выборы губернатора Астраханской области, 08 сентября 2024. 1. Бабушкин Игорь Юрьевич... 1.1. Гурьянова Виктория Валентиновна... 1.2 Деркач Андрей Леонидович... 1.3 Иванова Лилия Александровна", - говорится в документе. Своих кандидатов в Софед представили также четыре других претендента на пост главы региона.

https://ria.ru/20240622/babushkin-1954759462.html

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, андрей деркач, совет федерации рф