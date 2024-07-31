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Ученые оценили численность морских выдр на Курильских островах
Ученые оценили численность морских выдр на Курильских островах - РИА Новости, 31.07.2024
Ученые оценили численность морских выдр на Курильских островах
Ученые насчитали в районе острова Уруп в Тихом океане 530 особей каланов и пришли к выводу о необходимости охраны местообитания этих млекопитающих на Курилах,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:18
2024-07-31T12:18
2024-07-31T13:27
наука
тихий океан
курильские острова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ученые насчитали в районе острова Уруп в Тихом океане 530 особей каланов и пришли к выводу о необходимости охраны местообитания этих млекопитающих на Курилах, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди". Фонд сообщил о завершении экспедиции в районе Курильских островов, участники которой исследовали местообитание морских выдр (каланов) в акватории острова Уруп. По данным организации, ученые прошли 175 километров вдоль береговой линии острова и зафиксировали более 530 особей каланов. "Несмотря на капризы погоды, мы смогли оценить плотность распределения калана. И цифры практически совпадают с результатами прошлого года – чуть больше трёх особей на квадратный километр. Это говорит о том, что местная группировка здесь стабильна и животные чувствуют себя хорошо на этой территории. Таким образом, мы понимаем, что этот район необходимо охранять и оградить от антропогенного воздействия", - цитирует пресс-служба научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Светлану Артемьеву.По ее словам, дополнительные меры защиты каланов в районе острова Уруп крайне необходимы, поскольку на Северных Курилах, побережье Камчатки и Командорских островах численность животных последние годы падает "катастрофически".
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тихий океан, курильские острова, камчатка, российская академия наук, наука
Наука, Тихий океан, Курильские острова, Камчатка, Российская академия наук, Наука
Ученые оценили численность морских выдр на Курильских островах
Ученые насчитали в районе острова Уруп в Тихом океане 530 каланов