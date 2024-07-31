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Эрдоган осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Эрдоган осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
Эрдоган осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Израиль не добьется своих целей убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:02
2024-07-31T12:02
2024-07-31T12:02
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СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Израиль не добьется своих целей убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране. "Осуждаю вероломное убийство Исмаила Хании в Тегеране. Это убийство - подлый акт, направленный на подрыв палестинского дела... деморализацию и запугивание палестинцев", - написал Эрдоган в соцсети X. "Как и прежде, сионистские варвары снова не смогут достигнуть своих целей через убийство", - отметил Эрдоган, сравнив нападение на Ханию с убийством ряда палестинских активистов Израилем.Турецкий лидер выразил надежду на более сильную позицию исламского мира и "союз человечества", способные прекратить агрессию Израиля. По словам Эрдогана, Турция продолжит поддержку палестинцев с целью создания суверенного и независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Турция с мая заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения прекращения огня в секторе Газа. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию в конце октября, турецкий посол отозван из Тель-Авива в ноябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963076906.html
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в мире, израиль, турция, тегеран (город), исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Турция, Тегеран (город), Исмаил Хания, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Эрдоган осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Эрдоган: Израиль не добьется своих целей убийством главы политбюро ХАМАС
СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Израиль не добьется своих целей убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана Тегеране
.
"Осуждаю вероломное убийство Исмаила Хании в Тегеране. Это убийство - подлый акт, направленный на подрыв палестинского дела... деморализацию и запугивание палестинцев", - написал Эрдоган в соцсети X.
«
"Как и прежде, сионистские варвары снова не смогут достигнуть своих целей через убийство", - отметил Эрдоган, сравнив нападение на Ханию с убийством ряда палестинских активистов Израилем.
Турецкий лидер выразил надежду на более сильную позицию исламского мира и "союз человечества", способные прекратить агрессию Израиля.
По словам Эрдогана, Турция продолжит поддержку палестинцев с целью создания суверенного и независимого государства Палестина
со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Турция с мая заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения прекращения огня в секторе Газа. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию в конце октября, турецкий посол отозван из Тель-Авива
в ноябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.