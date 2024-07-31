https://ria.ru/20240731/dolg-1963177121.html

Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины

Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины - РИА Новости, 31.07.2024

Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины

Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:55

2024-07-31T13:55

2024-07-31T13:55

украина

киев

владимир зеленский

сергей марченко

нина южанина

верховная рада украины

парижский клуб

мвф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября, свидетельствуют данные на портале Верховной рады. Карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" на портале украинского парламента свидетельствует о заверении документа подписью Зеленского. Ранее Верховная рада разрешила правительству Украины приостановить выплаты по внешнему долгу до достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации и установила 1 октября как крайний срок моратория. В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Агентство Reuters 17 июня со ссылкой на главу украинского минфина Сергея Марченко сообщило, что ведомство не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат. В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным газеты, кредиторы рассчитывают получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат. Если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, писали аналитики WSJ. Сложность ситуации для Киева состоит в том, что группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, предусматривающие продление паузы по выплате Украиной долга странам группы в 2023-2027 годах, однако условием этой отсрочки должны быть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, так как страны, объявившие "долговые каникулы" для Украины по собственным кредитам, опасаются, что держатели облигаций в результате могут начать получать выплаты раньше них.

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945312412.html

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Варвара Скокшина

украина, киев, владимир зеленский, сергей марченко, нина южанина, верховная рада украины, парижский клуб , мвф, в мире