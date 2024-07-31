Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/dolg-1963177121.html
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины - РИА Новости, 31.07.2024
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:55
2024-07-31T13:55
украина
киев
владимир зеленский
сергей марченко
нина южанина
верховная рада украины
парижский клуб
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955888865_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_39183b136f6d6a60bad1b8208ea09224.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября, свидетельствуют данные на портале Верховной рады. Карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" на портале украинского парламента свидетельствует о заверении документа подписью Зеленского. Ранее Верховная рада разрешила правительству Украины приостановить выплаты по внешнему долгу до достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации и установила 1 октября как крайний срок моратория. В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Агентство Reuters 17 июня со ссылкой на главу украинского минфина Сергея Марченко сообщило, что ведомство не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат. В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным газеты, кредиторы рассчитывают получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат. Если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, писали аналитики WSJ. Сложность ситуации для Киева состоит в том, что группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, предусматривающие продление паузы по выплате Украиной долга странам группы в 2023-2027 годах, однако условием этой отсрочки должны быть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, так как страны, объявившие "долговые каникулы" для Украины по собственным кредитам, опасаются, что держатели облигаций в результате могут начать получать выплаты раньше них.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945312412.html
https://ria.ru/20240712/nato-1959224191.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955888865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1cfdd2e22fd45792faae784e39ad79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, владимир зеленский, сергей марченко, нина южанина, верховная рада украины, парижский клуб , мвф, в мире
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Нина Южанина, Верховная Рада Украины, Парижский клуб , МВФ, В мире
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины

Зеленский подписал закон о приостановке выплат по внешнему долгу до 1 октября

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября, свидетельствуют данные на портале Верховной рады.
Карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" на портале украинского парламента свидетельствует о заверении документа подписью Зеленского.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"
23 июля, 02:35
Ранее Верховная рада разрешила правительству Украины приостановить выплаты по внешнему долгу до достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации и установила 1 октября как крайний срок моратория.
В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Агентство Reuters 17 июня со ссылкой на главу украинского минфина Сергея Марченко сообщило, что ведомство не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Выдача призывников Украине навредит польской экономике, пишут СМИ
11 мая, 23:37
В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным газеты, кредиторы рассчитывают получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат. Если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, писали аналитики WSJ.
Сложность ситуации для Киева состоит в том, что группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, предусматривающие продление паузы по выплате Украиной долга странам группы в 2023-2027 годах, однако условием этой отсрочки должны быть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, так как страны, объявившие "долговые каникулы" для Украины по собственным кредитам, опасаются, что держатели облигаций в результате могут начать получать выплаты раньше них.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление, пишут СМИ
12 июля, 13:28
 
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей МарченкоНина ЮжанинаВерховная Рада УкраиныПарижский клубМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала