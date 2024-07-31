https://ria.ru/20240731/bayden-1963303479.html
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании
Администрация президента США Джо Байдена "крайне обеспокоена" перспективой срыва переговоров по освобождению заложников и расширения конфликта на Ближнем... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:57
2024-07-31T20:57
2024-07-31T20:57
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джо байден
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
иран
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена "крайне обеспокоена" перспективой срыва переговоров по освобождению заложников и расширения конфликта на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников. "Администрация Байдена "крайне обеспокоена" тем, что убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании может сорвать переговоры по освобождению заложников в секторе Газа и соглашению о прекращении огня, а также повысить риск региональной войны", - пишет портал. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963212395.html
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В мире, Израиль, США, Исмаил Хания, Джо Байден, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании
Axios: офис Байдена видит угрозу для переговоров по Газе после убийства Хании