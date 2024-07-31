Рейтинг@Mail.ru
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/bayden-1963303479.html
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании
Администрация президента США Джо Байдена "крайне обеспокоена" перспективой срыва переговоров по освобождению заложников и расширения конфликта на Ближнем... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:57
2024-07-31T20:57
в мире
израиль
сша
исмаил хания
джо байден
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e85983c0a41d0e9d69f1f8718c53fea0.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена "крайне обеспокоена" перспективой срыва переговоров по освобождению заложников и расширения конфликта на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников. "Администрация Байдена "крайне обеспокоена" тем, что убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании может сорвать переговоры по освобождению заложников в секторе Газа и соглашению о прекращении огня, а также повысить риск региональной войны", - пишет портал. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963212395.html
https://ria.ru/20240731/blinken-1963173298.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2b04b3004e3ee17349fe1863c49f0a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, исмаил хания, джо байден, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Исмаил Хания, Джо Байден, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании

Axios: офис Байдена видит угрозу для переговоров по Газе после убийства Хании

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена "крайне обеспокоена" перспективой срыва переговоров по освобождению заложников и расширения конфликта на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.
"Администрация Байдена "крайне обеспокоена" тем, что убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании может сорвать переговоры по освобождению заложников в секторе Газа и соглашению о прекращении огня, а также повысить риск региональной войны", - пишет портал.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране
Вчера, 15:22
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС
Вчера, 13:42
 
В миреИзраильСШАИсмаил ХанияДжо БайденХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала