https://ria.ru/20240731/bajden-1963310717.html

В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике

В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике - РИА Новости, 31.07.2024

В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике

Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:08

2024-07-31T22:08

2024-07-31T22:08

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь присутствует множество закрытых мероприятий, что позволяет президенту несколько дней не появляться на публике. "Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", - заявила она. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.

https://ria.ru/20240730/kharris-1962975983.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер