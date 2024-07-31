https://ria.ru/20240731/bajden-1963310717.html
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике - РИА Новости, 31.07.2024
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике
Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:08
2024-07-31T22:08
2024-07-31T22:08
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь присутствует множество закрытых мероприятий, что позволяет президенту несколько дней не появляться на публике. "Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", - заявила она. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
https://ria.ru/20240730/kharris-1962975983.html
https://ria.ru/20240729/ssha-1962579339.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике
Белый дом: после отказа Байдена от переизбрания происходит перекалибровка
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Так она ответила на вопрос о том, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь присутствует множество закрытых мероприятий, что позволяет президенту несколько дней не появляться на публике.
"Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", - заявила она.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.