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В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике - РИА Новости, 31.07.2024
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22:08 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/bajden-1963310717.html
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике - РИА Новости, 31.07.2024
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике
Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:08
2024-07-31T22:08
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь присутствует множество закрытых мероприятий, что позволяет президенту несколько дней не появляться на публике. "Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", - заявила она. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
https://ria.ru/20240730/kharris-1962975983.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
В Белом доме объяснили, почему Байден стал реже появляться на публике

Белый дом: после отказа Байдена от переизбрания происходит перекалибровка

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
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Так она ответила на вопрос о том, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь присутствует множество закрытых мероприятий, что позволяет президенту несколько дней не появляться на публике.
"Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", - заявила она.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
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В миреСШАДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
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