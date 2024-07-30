https://ria.ru/20240730/zemlja-1962864591.html
Астрофизик не исключила, что магнитная буря станет очень сильной
Астрофизик не исключила, что магнитная буря станет очень сильной - РИА Новости, 30.07.2024
Астрофизик не исключила, что магнитная буря станет очень сильной
Не исключено, что начавшаяся на Земле магнитная буря станет очень сильной, достигнув уровня G4, сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:37
2024-07-30T10:37
2024-07-30T10:39
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Не исключено, что начавшаяся на Земле магнитная буря станет очень сильной, достигнув уровня G4, сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. "В ближайшие дни ожидаются магнитные бури… Все зависит от Bz-компоненты и магнитного поля – если она будет отрицательной, то бури будут большие, если положительной – малые и умеренные – G2, G3, возможно и G4", - сказала Абунина. По ее словам, полярные сияния наверняка будут, однако наблюдать их крайне сложно, поскольку на севере продолжается полярный день. Согласно графику, приведенному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, магнитосфера Земли была спокойной в полночь, затем стала возбуждённой в районе 03.00 мск, а с 06.00 мск до 09.00 мск наблюдалась слабая магнитная буря уровня G1. Данных о том, насколько возмущена магнитосфера после 09.00 мск пока нет. Ранее из приведённого на сайте графика стало известно, что с вероятностью 25% 30 июля произойдёт сильная магнитная буря уровня G3. Как ожидается она может разыграться к 15.00 мск вторника. Вероятность магнитной бури в среду выше и составляет 30%, однако, как показано на графике, она может достигнуть лишь уровня G2 (средняя). Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
https://ria.ru/20240729/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, измиран, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, ИЗМИРАН, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Астрофизик не исключила, что магнитная буря станет очень сильной
Астрофизик: магнитная буря на Земле может достичь уровня G4
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Не исключено, что начавшаяся на Земле магнитная буря станет очень сильной, достигнув уровня G4, сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
«
"В ближайшие дни ожидаются магнитные бури… Все зависит от Bz-компоненты и магнитного поля – если она будет отрицательной, то бури будут большие, если положительной – малые и умеренные – G2, G3, возможно и G4", - сказала Абунина.
По ее словам, полярные сияния наверняка будут, однако наблюдать их крайне сложно, поскольку на севере продолжается полярный день.
Согласно графику, приведенному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН
, магнитосфера Земли была спокойной в полночь, затем стала возбуждённой в районе 03.00 мск, а с 06.00 мск до 09.00 мск наблюдалась слабая магнитная буря уровня G1. Данных о том, насколько возмущена магнитосфера после 09.00 мск пока нет.
Ранее из приведённого на сайте графика стало известно, что с вероятностью 25% 30 июля произойдёт сильная магнитная буря уровня G3. Как ожидается она может разыграться к 15.00 мск вторника. Вероятность магнитной бури в среду выше и составляет 30%, однако, как показано на графике, она может достигнуть лишь уровня G2 (средняя).
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.