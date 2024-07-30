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"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1963013607.html
"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского
"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 30.07.2024
"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского
Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта до конца ноября, однако его настоящая цель — выиграть время до президентских выборов в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:27
2024-07-30T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
игорь мосийчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта до конца ноября, однако его настоящая цель — выиграть время до президентских выборов в США, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в интервью YouTube-каналу Politeka."На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый "белый господин" (президент США – прим. ред.)", — заявил он.По мнению Мосийчука, "настоящему" плану Зеленского грозит провал, поскольку ВСУ не смогут так долго удерживать позиции в зоне СВО."Но удержим ли мы до этого момента Доброполье и Покровск, где идет серьезнейшее наступление российских войск и что грозит выходом противника на границу Днепропетровской области? И почему мы не говорим о том, что в наших войсках начинает зарождаться анархия?" — сказал он.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1962868126.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962942405.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, игорь мосийчук, дмитрий песков, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Игорь Мосийчук, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского

Мосийчук: у Зеленского нет плана по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта до конца ноября, однако его настоящая цель — выиграть время до президентских выборов в США, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в интервью YouTube-каналу Politeka.
"На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый "белый господин" (президент США – прим. ред.)", — заявил он.
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По мнению Мосийчука, "настоящему" плану Зеленского грозит провал, поскольку ВСУ не смогут так долго удерживать позиции в зоне СВО.
"Но удержим ли мы до этого момента Доброполье и Покровск, где идет серьезнейшее наступление российских войск и что грозит выходом противника на границу Днепропетровской области? И почему мы не говорим о том, что в наших войсках начинает зарождаться анархия?" — сказал он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийИгорь МосийчукДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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