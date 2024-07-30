https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1963013607.html

"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского

"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 30.07.2024

"Никакого плана нет". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского

Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта до конца ноября, однако его настоящая цель — выиграть время до президентских выборов в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:27

2024-07-30T19:27

2024-07-30T19:27

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта до конца ноября, однако его настоящая цель — выиграть время до президентских выборов в США, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в интервью YouTube-каналу Politeka."На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый "белый господин" (президент США – прим. ред.)", — заявил он.По мнению Мосийчука, "настоящему" плану Зеленского грозит провал, поскольку ВСУ не смогут так долго удерживать позиции в зоне СВО."Но удержим ли мы до этого момента Доброполье и Покровск, где идет серьезнейшее наступление российских войск и что грозит выходом противника на границу Днепропетровской области? И почему мы не говорим о том, что в наших войсках начинает зарождаться анархия?" — сказал он.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240730/zelenskiy-1962868126.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962942405.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, игорь мосийчук, дмитрий песков, верховная рада украины, вооруженные силы украины