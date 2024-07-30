https://ria.ru/20240730/vsu-1962840226.html

ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко

ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.07.2024

ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко

ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала "Северский Донец -... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:03

2024-07-30T08:03

2024-07-30T08:31

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часов яр

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала "Северский Донец - Донбасс", сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вдоль канала "Северский Донец - Донбасс" идет активная работа ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по минированию береговой линии. Также в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных граждан Украины, в задачи которых входит недопущение массового форсирования водной преграды нашими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, Киев активно готовит новые позиции в лесополосах вдоль канала и минирует береговую линию.

https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html

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луганская народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, украина, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины