https://ria.ru/20240730/vsu-1962840226.html
ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко
ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.07.2024
ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко
ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала "Северский Донец -... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:03
2024-07-30T08:03
2024-07-30T08:31
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала "Северский Донец - Донбасс", сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вдоль канала "Северский Донец - Донбасс" идет активная работа ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по минированию береговой линии. Также в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных граждан Украины, в задачи которых входит недопущение массового форсирования водной преграды нашими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, Киев активно готовит новые позиции в лесополосах вдоль канала и минирует береговую линию.
https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ перебросили в район Часова Яра батальоны мобилизованных