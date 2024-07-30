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ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/vsu-1962836460.html
ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко
ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко - РИА Новости, 30.07.2024
ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко
ВСУ чаще стали минировать район населенного пункта Лисичанск в Луганской Народной Республике, сбрасывая самодельные взрывные устройства с беспилотников,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:02
2024-07-30T07:02
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ чаще стали минировать район населенного пункта Лисичанск в Луганской Народной Республике, сбрасывая самодельные взрывные устройства с беспилотников, маскируя их под обычные предметы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время в районе Лисичанска украинские боевики увеличили количество сбросов СВУ с дронов. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы. Опасные боеприпасы находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах, в других людных местах", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что большая часть СВУ собрана на магнитных взрывателях западного образца и не подлежит разминированию.
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лисичанск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко

Марочко: ВСУ чаще сбрасывают СВУ с дронов, маскируя их под обычные предметы

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ чаще стали минировать район населенного пункта Лисичанск в Луганской Народной Республике, сбрасывая самодельные взрывные устройства с беспилотников, маскируя их под обычные предметы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последнее время в районе Лисичанска украинские боевики увеличили количество сбросов СВУ с дронов. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы. Опасные боеприпасы находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах, в других людных местах", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Он отметил, что большая часть СВУ собрана на магнитных взрывателях западного образца и не подлежит разминированию.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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