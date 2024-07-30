https://ria.ru/20240730/vsu-1962836460.html

ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко

ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко - РИА Новости, 30.07.2024

ВСУ чаще стали минировать район Лисичанска, заявил Марочко

ВСУ чаще стали минировать район населенного пункта Лисичанск в Луганской Народной Республике, сбрасывая самодельные взрывные устройства с беспилотников,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:02

2024-07-30T07:02

2024-07-30T07:02

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ чаще стали минировать район населенного пункта Лисичанск в Луганской Народной Республике, сбрасывая самодельные взрывные устройства с беспилотников, маскируя их под обычные предметы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время в районе Лисичанска украинские боевики увеличили количество сбросов СВУ с дронов. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы. Опасные боеприпасы находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах, в других людных местах", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что большая часть СВУ собрана на магнитных взрывателях западного образца и не подлежит разминированию.

https://ria.ru/20240730/gumpomosch-1962835155.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия, россия