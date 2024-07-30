https://ria.ru/20240730/voditel-1962859420.html

Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации

Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации - РИА Новости, 30.07.2024

Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации

Водитель "Камаза", врезавшийся в пассажирский поезд под Волгоградом, остается в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:23

2024-07-30T10:23

2024-07-30T10:42

происшествия

волгоград

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 30 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшийся в пассажирский поезд под Волгоградом, остается в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Мужчина (водитель "Камаза" - ред.) доставлен санитарной авиацией в больницу скорой помощи номер 25 (Волгограда - ред.), состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, также в тяжелом состоянии находится 52-летняя пассажирка.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://radiosputnik.ru/20240729/poezd-1962791671.html

https://ria.ru/20240730/poezd-1962818358.html

волгоград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места аварии под Волгоградом Кадры с места аварии под Волгоградом 2024-07-30T10:23 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом