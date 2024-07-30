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Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации - РИА Новости, 30.07.2024
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10:23 30.07.2024 (обновлено: 10:42 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/voditel-1962859420.html
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации - РИА Новости, 30.07.2024
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации
Водитель "Камаза", врезавшийся в пассажирский поезд под Волгоградом, остается в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:23
2024-07-30T10:42
происшествия
волгоград
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 30 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшийся в пассажирский поезд под Волгоградом, остается в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Мужчина (водитель "Камаза" - ред.) доставлен санитарной авиацией в больницу скорой помощи номер 25 (Волгограда - ред.), состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, также в тяжелом состоянии находится 52-летняя пассажирка.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
https://radiosputnik.ru/20240729/poezd-1962791671.html
https://ria.ru/20240730/poezd-1962818358.html
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Кадры с места аварии под Волгоградом
Кадры с места аварии под Волгоградом
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происшествия, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в реанимации

Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, остается в тяжелом состоянии

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшийся в пассажирский поезд под Волгоградом, остается в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Мужчина (водитель "Камаза" - ред.) доставлен санитарной авиацией в больницу скорой помощи номер 25 (Волгограда - ред.), состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Ростех" показал с вертолета место крушения поезда в Волгоградской области
Вчера, 20:00
По словам собеседника агентства, также в тяжелом состоянии находится 52-летняя пассажирка.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы
01:42
 
ПроисшествияВолгоградСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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