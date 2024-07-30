https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832098.html
Российских наблюдателей в Венесуэле защищает дипмиссия
Российских наблюдателей в Венесуэле защищает дипмиссия - РИА Новости, 30.07.2024
Российских наблюдателей в Венесуэле защищает дипмиссия
Группа российских наблюдателей за выборами в Венесуэле не смогла попасть в свою гостиницу из-за беспорядков и находится под защитой посольства, рассказал РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:39
2024-07-30T05:39
2024-07-30T05:50
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Группа российских наблюдателей за выборами в Венесуэле не смогла попасть в свою гостиницу из-за беспорядков и находится под защитой посольства, рассказал РИА Новости член делегации Совета федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков.В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в понедельник в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение."Я нахожусь в российском посольстве. Мы были на встрече в министерстве иностранных дел и затем не смогли проехать к себе в гостиницу, потому что там уже были митингующие и беспорядки. Мы успели выехать из центра, где видели очень много людей с битами, с палками, которые собирались в центре города. Обсудив это с послом, решили пока под защитой посольства находиться", - сообщил Волоцков.По словам собеседника агентства, ситуация уже нормализуется - дорога освободилась, и если не случится форс-мажор, они в течение часа направятся в гостиницу.Вылет российской делегации запланирован на вторник.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html
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венесуэла, госдума рф, в мире, каракас, николас мадуро, совет федерации рф, выборы президента венесуэлы — 2024
Венесуэла, Госдума РФ, В мире, Каракас, Николас Мадуро, Совет Федерации РФ, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Российских наблюдателей в Венесуэле защищает дипмиссия
Волоцков: российские наблюдатели в Венесуэле находятся под защитой дипмиссии
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Группа российских наблюдателей за выборами в Венесуэле не смогла попасть в свою гостиницу из-за беспорядков и находится под защитой посольства, рассказал РИА Новости член делегации Совета федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков.
В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро
. После этого в понедельник в Каракасе
начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
"Я нахожусь в российском посольстве. Мы были на встрече в министерстве иностранных дел и затем не смогли проехать к себе в гостиницу, потому что там уже были митингующие и беспорядки. Мы успели выехать из центра, где видели очень много людей с битами, с палками, которые собирались в центре города. Обсудив это с послом, решили пока под защитой посольства находиться", - сообщил Волоцков.
По словам собеседника агентства, ситуация уже нормализуется - дорога освободилась, и если не случится форс-мажор, они в течение часа направятся в гостиницу.
Вылет российской делегации запланирован на вторник.