https://ria.ru/20240730/vef-1962845972.html
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ - РИА Новости, 30.07.2024
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ
Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:06
2024-07-30T09:06
2024-07-30T09:33
экономика
амурская область
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957663204_0:240:2258:1510_1920x0_80_0_0_b01d0f7a2ede8bc8baadf12f5ebcaec4.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области, в том числе символы 50-летия БАМа, сообщает правительство региона. "В торговом павильоне Приамурья в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке представят более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области". Гости смогут приобрести рукодельные броши и сережки, валяные игрушки, среди которых и посвященные 50-летнему юбилею БАМа", - говорится в сообщении. В торговой зоне, помимо традиционного кваса, меда и дигидрокверцетина, представят сухие фрукты, снеки, кондитерские изделия и зелёный чай, а также сувенирную продукцию амурских мастеров. Также на выбор посетителей представят худи и футболки бренда Амурской области. Как сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области, впервые во Владивостоке представят косметику амурского производства. Это крем и баттеры для тела, а также средства для принятия ванн. Общий вес продукции, которую представят во Владивостоке, по предварительным подсчетам, составляет 1,5 тонны. Контейнер отправят в конце августа.
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958388289.html
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961709396.html
амурская область
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957663204_0:56:2214:1717_1920x0_80_0_0_ba8f46a0df9b014e6e5e47d6fabbadfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, владивосток
Экономика, Амурская область, Владивосток
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на "Улице Дальнего Востока"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области, в том числе символы 50-летия БАМа, сообщает правительство региона.
«
"В торговом павильоне Приамурья в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке представят более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области". Гости смогут приобрести рукодельные броши и сережки, валяные игрушки, среди которых и посвященные 50-летнему юбилею БАМа", - говорится в сообщении.
В торговой зоне, помимо традиционного кваса, меда и дигидрокверцетина, представят сухие фрукты, снеки, кондитерские изделия и зелёный чай, а также сувенирную продукцию амурских мастеров. Также на выбор посетителей представят худи и футболки бренда Амурской области.
Как сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области, впервые во Владивостоке представят косметику амурского производства. Это крем и баттеры для тела, а также средства для принятия ванн.
Общий вес продукции, которую представят во Владивостоке, по предварительным подсчетам, составляет 1,5 тонны. Контейнер отправят в конце августа.