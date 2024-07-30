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Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ - РИА Новости, 30.07.2024
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09:06 30.07.2024 (обновлено: 09:33 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/vef-1962845972.html
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ - РИА Новости, 30.07.2024
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ
Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:06
2024-07-30T09:33
экономика
амурская область
владивосток
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области, в том числе символы 50-летия БАМа, сообщает правительство региона. "В торговом павильоне Приамурья в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке представят более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области". Гости смогут приобрести рукодельные броши и сережки, валяные игрушки, среди которых и посвященные 50-летнему юбилею БАМа", - говорится в сообщении. В торговой зоне, помимо традиционного кваса, меда и дигидрокверцетина, представят сухие фрукты, снеки, кондитерские изделия и зелёный чай, а также сувенирную продукцию амурских мастеров. Также на выбор посетителей представят худи и футболки бренда Амурской области. Как сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области, впервые во Владивостоке представят косметику амурского производства. Это крем и баттеры для тела, а также средства для принятия ванн. Общий вес продукции, которую представят во Владивостоке, по предварительным подсчетам, составляет 1,5 тонны. Контейнер отправят в конце августа.
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экономика, амурская область, владивосток
Экономика, Амурская область, Владивосток
Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ

Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на "Улице Дальнего Востока"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкУчасток Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска
Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области, в том числе символы 50-летия БАМа, сообщает правительство региона.
«
"В торговом павильоне Приамурья в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке представят более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области". Гости смогут приобрести рукодельные броши и сережки, валяные игрушки, среди которых и посвященные 50-летнему юбилею БАМа", - говорится в сообщении.
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В торговой зоне, помимо традиционного кваса, меда и дигидрокверцетина, представят сухие фрукты, снеки, кондитерские изделия и зелёный чай, а также сувенирную продукцию амурских мастеров. Также на выбор посетителей представят худи и футболки бренда Амурской области.
Как сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области, впервые во Владивостоке представят косметику амурского производства. Это крем и баттеры для тела, а также средства для принятия ванн.
Общий вес продукции, которую представят во Владивостоке, по предварительным подсчетам, составляет 1,5 тонны. Контейнер отправят в конце августа.
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