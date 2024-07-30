https://ria.ru/20240730/vef-1962845972.html

Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ

Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ - РИА Новости, 30.07.2024

Приамурье представит товары-символы 50-летия БАМа на ВЭФ

Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:06

2024-07-30T09:06

2024-07-30T09:33

экономика

амурская область

владивосток

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Приамурье представит в своём торговом павильоне на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области, в том числе символы 50-летия БАМа, сообщает правительство региона. "В торговом павильоне Приамурья в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке представят более 1000 разновидностей товаров под брендом "Сделано в Амурской области". Гости смогут приобрести рукодельные броши и сережки, валяные игрушки, среди которых и посвященные 50-летнему юбилею БАМа", - говорится в сообщении. В торговой зоне, помимо традиционного кваса, меда и дигидрокверцетина, представят сухие фрукты, снеки, кондитерские изделия и зелёный чай, а также сувенирную продукцию амурских мастеров. Также на выбор посетителей представят худи и футболки бренда Амурской области. Как сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области, впервые во Владивостоке представят косметику амурского производства. Это крем и баттеры для тела, а также средства для принятия ванн. Общий вес продукции, которую представят во Владивостоке, по предварительным подсчетам, составляет 1,5 тонны. Контейнер отправят в конце августа.

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958388289.html

https://ria.ru/20240724/gosduma-1961709396.html

амурская область

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экономика, амурская область, владивосток