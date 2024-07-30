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Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке - РИА Новости, 30.07.2024
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13:11 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/tsb-1962906378.html
Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке
Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке - РИА Новости, 30.07.2024
Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке
Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением льготных программ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:11
2024-07-30T13:11
экономика
ипотека
эльвира набиуллина
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением льготных программ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. "Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. И чего здесь только нет: и рассрочка, и так называемый кэшбэк, и очень льготные ставки", – отметила она. "Но за этими всеми завлекаловками для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутано", - пояснила Набиуллина. Она напомнила, что ЦБ недавно договорился с банками об ипотечном стандарте, который исключит использование таких непрозрачных схем. "Он заработает с начала 2025 года, а в части запрета брать с заемщиков плату за сниженную ставку – с июля следующего года", - напомнила она.
https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267093.html
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экономика, ипотека, эльвира набиуллина, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке

Набиуллина: ЦБ будет бороться с разными схемами по ипотеке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением льготных программ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
"Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. И чего здесь только нет: и рассрочка, и так называемый кэшбэк, и очень льготные ставки", – отметила она.
"Но за этими всеми завлекаловками для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутано", - пояснила Набиуллина.
Она напомнила, что ЦБ недавно договорился с банками об ипотечном стандарте, который исключит использование таких непрозрачных схем. "Он заработает с начала 2025 года, а в части запрета брать с заемщиков плату за сниженную ставку – с июля следующего года", - напомнила она.
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ЭкономикаИпотекаЭльвира НабиуллинаСовет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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