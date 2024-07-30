https://ria.ru/20240730/tsb-1962906378.html

Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке

Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке - РИА Новости, 30.07.2024

Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке

Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением льготных программ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:11

2024-07-30T13:11

2024-07-30T13:11

экономика

ипотека

эльвира набиуллина

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением льготных программ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. "Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. И чего здесь только нет: и рассрочка, и так называемый кэшбэк, и очень льготные ставки", – отметила она. "Но за этими всеми завлекаловками для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутано", - пояснила Набиуллина. Она напомнила, что ЦБ недавно договорился с банками об ипотечном стандарте, который исключит использование таких непрозрачных схем. "Он заработает с начала 2025 года, а в части запрета брать с заемщиков плату за сниженную ставку – с июля следующего года", - напомнила она.

https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267093.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, эльвира набиуллина, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)