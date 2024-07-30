https://ria.ru/20240730/tempy-1962863749.html

Глава Росстандарта рассказал о темпах обновления ГОСТов в ОПК

Глава Росстандарта рассказал о темпах обновления ГОСТов в ОПК - РИА Новости, 30.07.2024

Глава Росстандарта рассказал о темпах обновления ГОСТов в ОПК

Темпы разработки и обновления ГОСТов в сфере оборонно-промышленного комплекса выросли в пять раз для ускорения производства новых и перспективных изделий,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:33

2024-07-30T10:33

2024-07-30T10:33

экономика

технологии

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Темпы разработки и обновления ГОСТов в сфере оборонно-промышленного комплекса выросли в пять раз для ускорения производства новых и перспективных изделий, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. "Важным блоком является и обновление стандартов в сфере оборонно-промышленного комплекса в целях максимально оперативного вывода новых перспективных видов изделий. Здесь только за период с 2019 года было разработано и обновлено в 2,5 раза больше стандартов, чем за предыдущее десятилетие!" - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в последние годы появился целый ряд ГОСТов по электронной модели изделия и представлению технологического процесса, взаимодействию цифровых решений между собой. Такие стандарты необходимы для перехода предприятий машиностроения на использование отечественных технологий управления полным жизненным циклом. Всего Росстандарт ведет работу над порядка 4,9 тысячи ГОСТов, причем как над полностью новыми, так и над уже существующими, но нуждающимися в обновлении.

https://ria.ru/20240619/opk-1953954644.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)