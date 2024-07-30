Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов" - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/sudno-1962881375.html
В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов"
В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов" - РИА Новости, 30.07.2024
В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов"
Судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске спустил на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов", оно построено для Тихоокеанского... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:14
2024-07-30T12:14
благовещенск
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962881149_0:170:1437:978_1920x0_80_0_0_ff306ed1e668b1eecca40d08fa5c2feb.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске спустил на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов", оно построено для Тихоокеанского флота, сообщает правительство Приамурья в Telegram-канале. "В Благовещенске на воду спустили новое судно. Это самое большое судно, которое построили за последние 5 лет на судостроительном заводе имени Октябрьской революции. Оно названо в честь инженера, контр-адмирала Василия Бубнова, участника гражданской и Великой Отечественной войн. А построено гидрографическое судно для Тихоокеанского флота России", - говорится в сообщении. Через несколько дней "Василий Бубнов" отправится на достроечную базу во Владивосток — для дальнейшей достройки и испытаний. Срок сдачи - 25 октября 2025 года. "В этом году мы спускаем 4 судна – одно вот это, самое большое, и три суда-мишени. Это тоже для Тихоокеанского флота, суда, которые предназначены для тренировки военных кораблей в стрельбах", – сказал гендиректор завода Владимир Левковец.
https://ria.ru/20240730/tof-1962836832.html
благовещенск
владивосток
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962881149_0:35:1437:1112_1920x0_80_0_0_43b8d95e9b55faa6e607f15328c028d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, амурская область, россия
Благовещенск, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России, Амурская область, Россия
В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов"

В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно для Тихоокеанского флота

© пресс-служба правительства Амурской областиГидрографическое судно "Василий Бубнов". Кадр видео
Гидрографическое судно Василий Бубнов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© пресс-служба правительства Амурской области
Гидрографическое судно "Василий Бубнов". Кадр видео
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске спустил на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов", оно построено для Тихоокеанского флота, сообщает правительство Приамурья в Telegram-канале.
"В Благовещенске на воду спустили новое судно. Это самое большое судно, которое построили за последние 5 лет на судостроительном заводе имени Октябрьской революции. Оно названо в честь инженера, контр-адмирала Василия Бубнова, участника гражданской и Великой Отечественной войн. А построено гидрографическое судно для Тихоокеанского флота России", - говорится в сообщении.
Через несколько дней "Василий Бубнов" отправится на достроечную базу во Владивосток — для дальнейшей достройки и испытаний. Срок сдачи - 25 октября 2025 года.
"В этом году мы спускаем 4 судна – одно вот это, самое большое, и три суда-мишени. Это тоже для Тихоокеанского флота, суда, которые предназначены для тренировки военных кораблей в стрельбах", – сказал гендиректор завода Владимир Левковец.
Тихоокеанский флот - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ
07:06
 
БлаговещенскВладивостокТихоокеанский флот ВМФ РоссииАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала