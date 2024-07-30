https://ria.ru/20240730/sudno-1962881375.html

В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов"

В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов" - РИА Новости, 30.07.2024

В Благовещенске спустили на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов"

Судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске спустил на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов", оно построено для Тихоокеанского... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:14

2024-07-30T12:14

2024-07-30T12:14

благовещенск

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске спустил на воду гидрографическое судно "Василий Бубнов", оно построено для Тихоокеанского флота, сообщает правительство Приамурья в Telegram-канале. "В Благовещенске на воду спустили новое судно. Это самое большое судно, которое построили за последние 5 лет на судостроительном заводе имени Октябрьской революции. Оно названо в честь инженера, контр-адмирала Василия Бубнова, участника гражданской и Великой Отечественной войн. А построено гидрографическое судно для Тихоокеанского флота России", - говорится в сообщении. Через несколько дней "Василий Бубнов" отправится на достроечную базу во Владивосток — для дальнейшей достройки и испытаний. Срок сдачи - 25 октября 2025 года. "В этом году мы спускаем 4 судна – одно вот это, самое большое, и три суда-мишени. Это тоже для Тихоокеанского флота, суда, которые предназначены для тренировки военных кораблей в стрельбах", – сказал гендиректор завода Владимир Левковец.

https://ria.ru/20240730/tof-1962836832.html

благовещенск

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благовещенск, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, амурская область, россия