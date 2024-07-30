https://ria.ru/20240730/spetsoperatsiya-1963002355.html

Спецоперация, 30 июля: освобождение Ленинского в ДНР

Спецоперация, 30 июля: освобождение Ленинского в ДНР - РИА Новости, 30.07.2024

Спецоперация, 30 июля: освобождение Ленинского в ДНР

Об успехах российских войск в зоне спецоперации, суде над наемниками и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:03

2024-07-30T19:03

2024-07-30T20:18

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

вячеслав гладков

джон кирби

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952907334_0:146:3084:1881_1920x0_80_0_0_c5dda08462528819d692e469c8c7de1e.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Об успехах российских войск в зоне спецоперации, суде над наемниками и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Российские военные освободили Ленинское в ДНРПодразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.В ней также сказано, что "Центр" и другие группировки, принимающие участие в спецоперации, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные позиции, нанесли поражение подразделениям противника, а также отразили 14 контратак. Потери украинских войск составили порядка 1930 военных. Кроме того, Киев лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, в том числе одной HMMWV производства США, двух БМП, четырех гаубиц М777 и четырех орудий М198 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, пушки "Гиацинт-Б", самоходной артиллерийской установки "Богдана", трех орудий М119 производства США, двух орудий Д-20 и шести Д-30. Также за сутки уничтожены десять полевых складов боеприпасов ВСУ, станции радиоэлектронной разведки "Буковель-AD", "Пластун", "Анклав", "Анклав-Н" и боевая машина РСЗО RАК SА-12 хорватского производства. Авиация и артиллерия, а также расчеты беспилотников уничтожили радиолокационную станцию воздушной разведки "Марс-Л". Средства ПВО сбили семь реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot производства США и 45 беспилотников. Наемников осудили заочноСегодня заочно были осуждены несколько наемников, участвовавших в боях в Донбассе на стороне Украины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Среди них — командир сформированного из финских наемников подразделения Team Wiking Хухтала Топи, он получил 14 лет исправительной колонии строгого режима. Также 14 лет лишения свободы назначили наемнику из США, ветерану морской пехоты Сент-Джону Майкл-Артуру, который выполнял приказы командиров Интернационального легиона и непосредственно участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и ВС России за материальное вознаграждение. Кроме того, к 14 годам лишения свободы заочно приговорен наемник из Грузии Шота Деметрашвили, а латвийский наемник Аниньш Атварс заочно осужден на 13 лет. По трамваям и автомобилямМэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что утром 30 июля украинский беспилотник атаковал трамвай в центре города, погибла вагоновожатая. Позднее, по данным градоначальника, три мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ.Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего за день украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, по Горловке, а также сбросили на центр города взрывоопасный предмет с беспилотника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во вторник два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Шебекинском округе. Позднее он уточнил, что украинские военные вновь обстреляли Шебекино, но в этот раз обошлось без пострадавших, однако были повреждены несколько домов и автомобиль. Ограничат применение оружияГазета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американского чиновника, что США хотят вооружить передаваемые Киеву самолеты ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. В то же время издание отмечает, что использование Киевом этого оружия будет ограничено, ему разрешат применять его на территории России только "в ответ на атаки из-за границы". Накануне Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что помощь еще на 200 миллионов долларов будет выделена в рамках президентских полномочий. Как рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, эти пакеты хоть и невелики, но объявляются последовательно и нацелены на то, чтобы режим Зеленского продолжал вооруженное сопротивление, несмотря на то, что Россия усиливает давление по всей линии боевого соприкосновения. Еще одно издание New York Post сообщило, что потеря сел Урожайное и Старомайорское в Донбассе стала ударом для Украины, в том числе из-за затраченных на захват этих населенных пунктов сил во время попытки контрнаступления в прошлом году. Тревога, взрывы, отключенияВоздушная тревога 30 июля была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах тревогу объявляли несколько раз. Как сообщил украинский "24 канал", взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне повреждена критическая и припортовая инфраструктура. Минэнерго Украины заявило, что взрывами было повреждено оборудование одной из подстанций в Днепропетровской области, без света остаются почти 2,5 тысячи потребителей в Черниговской области, частичное отключение подстанции зафиксировано в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а в Житомирской обесточены несколько подстанций. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник о подписании двух соглашений с украинскими предприятиями ВПК почти на пять миллиардов гривен (121,6 миллиона долларов). Эти соглашения он назвал критически важными, но никаких подробностей не привел.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

https://ria.ru/20240730/istrebiteli-1962991493.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа расчета ЗРК "Тор-М2" в засаде Расчеты ПВО на запорожском направлении ежемесячно получают информацию о новых типах воздушных целей, выпущенных со стороны ВСУ. В кадре РИА Новости работа расчета ЗРК "Тор-М2" который находится в засаде. Экипаж прикрывает не только населенные пункты в Запорожской области, но и в Крыму. 2024-07-30T19:03 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, россия, вячеслав гладков, джон кирби, сцкк, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, иван приходько