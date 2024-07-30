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В Совфеде изучат методику формирования бюджета ФОМС - РИА Новости, 30.07.2024
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13:00 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/sovfedja-1962900842.html
В Совфеде изучат методику формирования бюджета ФОМС
В Совфеде изучат методику формирования бюджета ФОМС - РИА Новости, 30.07.2024
В Совфеде изучат методику формирования бюджета ФОМС
Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит методику формирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) при... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:00
2024-07-30T13:00
россия
совет федерации рф
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит методику формирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) при обсуждении федерального бюджета на 2025-2027 годы, заявила глава комитета Елена Перминова. "У нас задача на следующее (рассмотрение бюджета - ред.) - более детально подходить к этому вопросу. Мы сейчас будем еще в преддверии работы над следующим бюджетом очень внимательно рассматривать саму методику: как распределяется и как формируется эта субвенция, какие показатели на нее влияют, какие существуют там коэффициенты распределения, чтобы все субъекты РФ получали достаточные суммы для оказания медицинской помощи своему населению", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметила, что вопрос медицинского страхования всегда находится на особом контроле Совета Федерации. По ее словам, бюджет ФОМС за 2023 год был исполнен с профицитом, но регионам средств все равно не хватило - у медучреждений наблюдаются кредиторские задолженности. "В прошлом году нам удалось увеличить субвенцию, которая выделяется субъектам РФ, где-то на 14%. Это существенное было увеличение. По исполнению бюджета мы увидели, что все равно есть серьезные недостатки", - резюмировала парламентарий.
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россия, совет федерации рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Общество
В Совфеде изучат методику формирования бюджета ФОМС

Перминова: в Совфеде намерены изучить методику формирования бюджета ФОМС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит методику формирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) при обсуждении федерального бюджета на 2025-2027 годы, заявила глава комитета Елена Перминова.
«
"У нас задача на следующее (рассмотрение бюджета - ред.) - более детально подходить к этому вопросу. Мы сейчас будем еще в преддверии работы над следующим бюджетом очень внимательно рассматривать саму методику: как распределяется и как формируется эта субвенция, какие показатели на нее влияют, какие существуют там коэффициенты распределения, чтобы все субъекты РФ получали достаточные суммы для оказания медицинской помощи своему населению", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор отметила, что вопрос медицинского страхования всегда находится на особом контроле Совета Федерации. По ее словам, бюджет ФОМС за 2023 год был исполнен с профицитом, но регионам средств все равно не хватило - у медучреждений наблюдаются кредиторские задолженности.
"В прошлом году нам удалось увеличить субвенцию, которая выделяется субъектам РФ, где-то на 14%. Это существенное было увеличение. По исполнению бюджета мы увидели, что все равно есть серьезные недостатки", - резюмировала парламентарий.
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РоссияСовет Федерации РФФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФОбщество
 
 
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