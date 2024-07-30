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В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров - РИА Новости, 30.07.2024
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11:52 30.07.2024 (обновлено: 12:03 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/sk-1962877246.html
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров - РИА Новости, 30.07.2024
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров
Более 950 пассажиров находились в поезде в момент столкновения с "Камазом" в Волгоградской области, сообщило Западное МСУТ СК России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:52
2024-07-30T12:03
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 950 пассажиров находились в поезде в момент столкновения с "Камазом" в Волгоградской области, сообщило Западное МСУТ СК России.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено."Днем 29 июля 2024 на регулируемом неохраняемом переезде, расположенном на 185-м километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с грузовым транспортным средством марки "Камаз", в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уголовное дело, возбужденное по части 1 стати 263 УК РФ( нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), для дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел с дислокацией в Ростове-на-Дону Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html
https://ria.ru/20240730/passazhiry-1962864207.html
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров

СК: в поезде под Волгоградом, столкнувшемся с "Камазом", ехали 956 пассажиров

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 950 пассажиров находились в поезде в момент столкновения с "Камазом" в Волгоградской области, сообщило Западное МСУТ СК России.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом
11:53
"Днем 29 июля 2024 на регулируемом неохраняемом переезде, расположенном на 185-м километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с грузовым транспортным средством марки "Камаз", в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело, возбужденное по части 1 стати 263 УК РФ( нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), для дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел с дислокацией в Ростове-на-Дону Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку
10:35
 
ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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