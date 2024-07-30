В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров
СК: в поезде под Волгоградом, столкнувшемся с "Камазом", ехали 956 пассажиров
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 950 пассажиров находились в поезде в момент столкновения с "Камазом" в Волгоградской области, сообщило Западное МСУТ СК России.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
"Днем 29 июля 2024 на регулируемом неохраняемом переезде, расположенном на 185-м километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с грузовым транспортным средством марки "Камаз", в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело, возбужденное по части 1 стати 263 УК РФ( нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), для дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел с дислокацией в Ростове-на-Дону Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.