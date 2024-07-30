https://ria.ru/20240730/sk-1962877246.html

В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров

В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров - РИА Новости, 30.07.2024

В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехали 956 пассажиров

Более 950 пассажиров находились в поезде в момент столкновения с "Камазом" в Волгоградской области, сообщило Западное МСУТ СК России. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:52

2024-07-30T11:52

2024-07-30T12:03

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 950 пассажиров находились в поезде в момент столкновения с "Камазом" в Волгоградской области, сообщило Западное МСУТ СК России.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено."Днем 29 июля 2024 на регулируемом неохраняемом переезде, расположенном на 185-м километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с грузовым транспортным средством марки "Камаз", в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уголовное дело, возбужденное по части 1 стати 263 УК РФ( нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), для дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел с дислокацией в Ростове-на-Дону Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html

https://ria.ru/20240730/passazhiry-1962864207.html

волгоград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)