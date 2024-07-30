https://ria.ru/20240730/shalaev-1962716649.html

Антон Шалаев: мировые стандарты принимаются на основе российских

Антон Шалаев: мировые стандарты принимаются на основе российских - РИА Новости, 30.07.2024

Антон Шалаев: мировые стандарты принимаются на основе российских

Россия, несмотря на давление Запада, продолжает оставаться одним из мировых лидеров в области метрологии, а на основе наших национальных ГОСТов принимаются... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:00

2024-07-30T11:00

2024-07-30T11:00

интервью

технологии

россия

китай

сша

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

брикс

международное бюро мер и весов

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Россия, несмотря на давление Запада, продолжает оставаться одним из мировых лидеров в области метрологии, а на основе наших национальных ГОСТов принимаются международные стандарты в высокотехнологичных отраслях. Об этом, а также о том, когда в России появится новый эталон килограмма, какие новые ГОСТы нужны, а без каких можно обойтись, а также нужен ли в РФ дорожный знак "Выгул домашних животных", руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.— На каком уровне находятся сейчас и как будут развиваться в ближайшем будущем измерительные возможности России?— Без развития собственных измерительных возможностей недостижимо технологическое лидерство, которое обозначено в качестве одной из национальных целей развития в новом майском указе президента. Это актуально для абсолютно всех критических отраслей промышленности.По итогам прошлого года в соответствии с рейтингом Международного бюро мер и весов Российская Федерация находится на втором месте. Нас опережает только Китай, а США и Германия отстают достаточно сильно. Если брать не общий рейтинг, а отдельные области, РФ обладает самыми точными измерительными возможностями в газовом анализе, фотометрии, радиометрии и термометрии.Российский эталон времени и частоты в прошлом году внес самый большой вклад в формирование международной шкалы времени UTC. Российское время самое точное, как мы иногда между собой говорим, и это действительно так.Отдельные страны коллективного Запада, в первую очередь, входящие в Европейскую ассоциацию национальных метрологических институтов, призывали к прекращению сотрудничества с российскими институтами, но этого не произошло.— Потому что они до сих пор нуждаются в наших мощностях?— Абсолютно верно. Потому что даже межлабораторные сличения, от результатов которых, в том числе, зависят измерительные возможности, должны проводиться с эталонами, не уступающими в точности. А многие самые точные с мире эталоны сконцентрированы в российских метрологических институтах.— Расскажите о работе по метрологическому обеспечению для наиболее перспективных технологий, например, беспилотного транспорта и интернета вещей.— Характеристики любых существующих беспилотных транспортных систем зависят от характеристик средств измерения, — например, координатно-временных для точного определения местоположения, где этот беспилотный транспорт находится. Чем точнее будут осуществляться измерения, тем безопаснее, надежнее и эффективнее он будет. Активную работу ведет один из наших подведомственных институтов ВНИИФТРИ.По поводу интернета вещей я бы хотел бы сказать, что мы одними из первых создали эталон единицы количества переданной и принятой информации и параметров пакетных сетей передачи данных. Это нужно, чтобы с максимальной точностью определять возможности тех или иных каналов сетей связи и их устойчивости. Это наиболее точное средство измерений, основанное на цифровых и физических измерениях — собственного измерителя и имитатора сети.— Ведется ли работа по стандартизации искусственного интеллекта?— За последние годы мы создали около 100 ГОСТов в области искусственного интеллекта и стали одним из лидеров по количеству собственных национальных стандартов в этой сфере.В России, в отличие от зарубежных стран, разрабатываются не столько общесистемные стандарты, сколько стандарты отраслевого применения. Что это означает? Для того, чтобы внедрять технологию искусственного интеллекта, должно быть обеспечено самое важное – доверие к ней. Сядете ли вы в беспилотный автомобиль, который управляется с помощью технологии искусственного интеллекта, или пойдете за оказанием медицинских услуг, в которые интегрированы такие технологии, если никакой проверки проведено не было? Или все-таки не будете ставить свою жизнь под угрозу? Для обеспечения доверия у нас разработано достаточно большое количество стандартов именно применительно к оценке использования искусственного интеллекта в решении конкретных задач — клиническая медицина, здравоохранение, автомобильный транспорт, образование.— Когда в России появится новый эталон килограмма?— После вступления в силу решений 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, согласно которым основные единицы международной системы СИ должны быть переопределены через фундаментальные физические константы, у нас сразу начались работы по созданию нового эталона килограмма. В итоге мы перейдем от классической платиново-иридиевой гири к модели килограмма, так называемым Ватт-весам, реализующим связь значения массы с фундаментальной физической константой — постоянной Планка. Сейчас уже создан макет нового эталона, который может реализовать новое определение с погрешностью до 10 граммов. Я предполагаю, что в перспективе ближайших лет у нас эти работы будут полностью завершены.— Над какими новыми ГОСТами вы сейчас работаете? В связи с чем они понадобились именно сейчас?— Новые ГОСТы становятся нужны, когда появляются новые задачи, а обновление существующих, когда они устаревают. Сейчас в работе порядка 4900 ГОСТов. Например, важнейшая задача перехода предприятий машиностроения на использование отечественных технологий управления полным жизненным циклом требовала их унификации. Так появился целый ряд ГОСТов по электронной модели изделия и представлению технологического процесса, взаимодействию цифровых решений между собой.Важным блоком является и обновление стандартов в сфере оборонно-промышленного комплекса в целях максимально оперативного вывода новых перспективных видов изделий. Здесь только за период с 2019 года было разработано и обновлено в 2,5 раза больше стандартов, чем за предыдущее десятилетие!Идут работы по ГОСТам и по социально значимым темам – например, на протезы с источниками энергии. Есть много интересных отечественных разработок, но чтобы они были безопасны, нужны ГОСТы. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются адаптивным спортом, для которого нужен другой инвентарь. Никто ранее никогда не занимался гостированием этого оборудования.Даже в таких традиционных сферах, как, например, продукты питания, есть области, где гостирования не было, при этом оно требуется, поскольку продукты популярны. Пример — низколактозное молоко для детского питания. Бывает аллергия у детей, непереносимость. Сейчас такой ГОСТ в работе.— Как это недавно было с медом?— С медом была другая история. ГОСТов достаточно много, но они изначально добровольного применения. В конце прошлого года были приняты и вступят в силу с 1 сентября изменения в закон о пчеловодстве. Теперь ГОСТы, в которых прописаны как требования к меду, к испытаниям меда для определения его происхождения и добавок, станут де-факто обязательными, поскольку называть медом можно будет только то, что соответствует национальным стандартам.Почему это важно? Мед в нашей стране очень популярен, его не просто едят, но и укрепляют иммунитет, а кто-то даже лечит простудные заболевания. Такой огромный спрос порождает и рост фальсификаций, контрафакта. В итоге то, что потребитель покупает под названием "мед", на самом деле может быть не совсем и медом.Фальсификация с медом бывает количественная, когда указана неправильная масса, ассортиментная, квалиметрическая и стоимостная. Ассортиментная, это когда производитель заменяет часть продукта различными сахарными сиропами.Квалиметрическая – это когда в меде есть пищевые или не пищевые добавки для улучшения органолептических или вкусовых свойств, при этом натуральность меда при этом утрачивается. Стоимостная заключается в том, что более дешевые сорта меда выдаются за более дорогие.— Как будет называться остальная продукция, которая раньше продавалась под видом меда? Медовый продукт?— Если продукция не соответствует ГОСТу, то пускай производители пишут что-то другое, но не вводят в заблуждение потребителя. Например, "продукт на основе сахарного сиропа", потому что в большинстве случаев фальсификата это даже не медовый напиток или продукт, это просто некие сахарные сиропы, которые выдаются за мед.— Есть еще какие-то примеры кроме меда и безлактозного молока?— С прошлого года идет работа по целой линейке ГОСТов, которых раньше вообще не было, на продукты питания на растительной основе. То есть мясо не животного происхождения и тому подобные.Очень много работ идет по стройматериалам, по методам их испытания. Здесь важны, в первую очередь, вопросы безопасности. Бывает, что продукция выдается за цемент или бетон, но по факту она не будет обладать ожидаемыми функциональными и потребительскими свойствами.— Вы говорили про адаптивный спорт, а для традиционных видов разрабатываются новые стандарты?— У нас сейчас как раз на выходе большая программа стандартизации в области спортивного оборудования. Появятся ГОСТы на различный инвентарь, начиная от гимнастических снарядов, инвентаря для фехтования или различных видов единоборств.— Депутаты хотели обратиться к вам с просьбой стандартизировать катание на тюбингах, чтобы исключить несчастные случаи.— Сейчас требования к тюбинговым трассам прописаны в ГОСТе на инфраструктуру горнолыжных курортов. Но мы же понимаем, что в большинстве случаев те проблемы, о которых мы слышим, которые, к сожалению, повлекли возникновение определенных травм, связаны не с горнолыжными комплексами, а с местечковыми площадками. Сейчас уже в работе ГОСТ "Оборудование и покрытие игровых площадок горки тюбинговые, требования безопасности и методы испытаний".Вообще говоря, такая работа идет с любыми игровыми площадками, уже несколько десятков ГОСТов утверждено. Практически каждый объект на площадке может быть травмоопасен. Поэтому в конструкции должно быть учтено все — ударопоглощающее покрытие, скат горки, материалы, насколько возможно попадание в горки посторонних предметов.— То же самое, наверное, касается различных квестов?— С квестами ситуация получилась сложнее. Здесь благодарен коллегам из депутатского корпуса, которые вышли на нас с идеей ввести стандарт на детские квесты. Казалось бы, зачем здесь нужен ГОСТ? Квесты популярны и востребованы, а правил никаких нет. Эта индустрия пришла к нам из-за рубежа, но стандарты они никакие с собой не принесли.Инициатива успешно завершена, в конце прошлого года первый ГОСТ на требования к детским услугам в области квест-комнат для детей был утвержден и вступил в силу с 1 марта этого года. В нем четко определены понятия, что такое квест, какие есть классификации, идут и требования к опасным элементам, к движущимся механизмам и так далее.Однако мы видим, что к сожалению, и в квестах для взрослых количество несчастных случаев не снижается — так, уже появилась инициатива, чтобы сделать ГОСТ для квест-комнат и для взрослых. Мы готовы дать старт разработке соответствующего ГОСТа.— Депутаты также предлагали вам ввести дорожный знак "Выгул домашних животных".— Действительно, к нам поступал такой запрос, и мы его рассматривали. Но дело в том, что формирование государственной политики в области безопасности дорожного движения осуществляет все же регулятор, то есть МВД, а ГОСТы в данном случае — это, скорее, инструмент, обеспечивающий реализацию этой политики. Иными словами, решение о появлении нового дорожного знака самостоятельно, без учета мнения регулятора и других заинтересованных лиц, мы, конечно, принять не можем.Но непосредственно в случае с выгулом домашних животных дело-то не в знаке. Дело в том, что существует проблема безопасности выгула животных, зафиксировано определенное количество ДТП с домашними животными именно из-за небезопасного их выгула.Правила выгула прописаны в законе об ответственном обращении с животными. Более того, еще в 2021 году Минстрой издал методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий, в нем есть требования к площадкам для выгула. В частности, что их рекомендовано размещать в местах, удаленных от проезжей части, а также оборудовать ограждением, не допускающим выхода животных за их пределы. Другой вопрос, насколько эти нормы соблюдаются.У нас даже есть ГОСТ "Содержание непродуктивных животных в городских условиях". Мы готовы его дополнить, ввести туда отдельный раздел с требованиями к местам выгула. То есть если риск минимизировать, то и в знаке не будет необходимости.— В этом году президент подписал закон об амнистии измерительных приборов, выпущенных до 1993 года. В связи с чем это понадобилось и что изменилось для предприятий, которые их используют?— В течение прошлого года мы с коллегами из Минпромторга много работали над совершенствованием законодательства в области обеспечения единства измерений. В этом году соответствующий закон был подписан. В нем несколько новелл, одна из которых, действительно, так называемая амнистия.Что это такое? У нас была парадоксальная ситуация. Еще в самом первом законе, принятом в 1993 году, говорится, что любое средство измерения, попадающее под госрегулирование, должно быть утвержденного типа. Но существует достаточно большое количество средств измерений, как самостоятельных, так и частей испытательных стендов на крупных промышленных предприятиях, в том числе, ОПК, которые были установлены до 1993 года, они все оказались в серой зоне.Сейчас закон четко говорит, что для них уже не требуется утверждения типа. Нужно лишь обеспечить их пригодность – то есть своевременно проводить поверку. Это, кстати говоря, важно и для развития предприятий новых регионов. Представляете, какая на них была бы нагрузка, если бы им пришлось утверждать тип на все измерительное оборудование, которое у них есть?Еще одно важное нововведение закона — впервые в истории у нас появилась регламентация применения иностранных средств измерений. С такой необходимостью сталкиваются, например, наши коллеги из госкорпорации "Росатом", которые по всему миру строят атомные станции. Строят по российским законам и российским стандартам, но невозможно же ввозить все измерительное оборудование. Вот теперь можно использовать иностранные, если будет обеспечена их прослеживаемость, и они будут поверены к российским эталонам.Представляете, если буквально 10-15 лет назад мы российские средства измерений иногда были вынуждены отправлять на поверку к зарубежным эталонам, в так называемую прогрессивную Европу, ставя себя в зависимость от них в будущем, то сейчас ситуация обратная.— Когда в России появятся умные счетчики, которые будут сами себя диагностировать и избавят граждан от необходимости проводить их поверку?— Любой счетчик, даже с системой встроенной диагностики, это все равно физическое устройство, которое подвержено старению. Со временем его метрологические характеристики становятся хуже, хотим мы или нет.Мы считаем, что делать акцент нужно не на умных счетчиках, а на интеллектуальных системах коммерческого учета. Когда все в рамках единой системы проверяет друг друга и с помощью технологий искусственного интеллекта может понять, в какой точке что-то не так с показателями. То есть система сама будет давать оценку необходимости проводить поверку не жестко по истечению срока межповерочного интервала, а с учетом показаний смежных счетчиков и каналов в "умной системе". В такой системе мы вообще уйдем от самого понятия межповерочного интервала.Кстати, первый ГОСТ на интеллектуальные приборы учета, в котором прописаны общие требования к его работе и тому, как он может быть интегрирован в интеллектуальную системы, уже появился, правда, пока только в части электрической энергии. Но такая работа ведется и по другим областям.— Какие марки автомобилей чаще всего попадают под отзывные кампании, и как эта ситуация поменялась в связи с уходом традиционных производителей и увеличением числа китайских авто?— Росстандарт является органом государственного надзора в части безопасности колесных транспортных средств и их соответствия требованиям техрегламента. Одна из наших функций — это согласование программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с их обращением. Важно понимать, что под отзывные кампании попадают не некачественные автомобили, а те, производитель которых ответственно относится, заботится о своих потребителях.Линейной зависимости в количестве отзывных кампаний не прослеживается. Например, в 2022 году суммарно под них по России попало почти полмиллиона автомобилей. В 2020 году почти 800 тысяч автомобилей, а в 2021 году менее 300 тысяч.За первое полугодие 2024 года под отзыв попали 61 тысяча транспортных средств очень разных брендов, в том числе, набравших популярность у россиян китайских. И нам приятно видеть, что китайские производители выполняют требования и ответственно относятся к своим потребителям. Есть российские производители, в том числе грузовой техники. Среди традиционных производителей в этом году были согласованы и сейчас реализуются отзывные кампании по автомобилям Toyota и Bentley. Через определенные российские структуры они проявили ответственность.Чтобы правила отзывных кампаний были тоже понятны, мы в виде ГОСТа выпустили руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов. И даже пошли дальше – интегрировали этот сервис в портал Госуслуг. Если ваш автомобиль попадет под отзывную кампанию, вам ничего не нужно искать по номеру ВИНа, вам придет соответствующее уведомление в Госуслуги, включая информацию, куда обращаться, чтобы соответствующую замену произвести. В 2022 году мы его интегрировали, реально сервис работает с прошлого года.— Как развивается ваше сотрудничество с зарубежными странами?— Нам удалось полностью сохранить свое полноправное членство во всех международных организациях по стандартизации несмотря на то, что в 2022 году мы столкнулись с желанием определенных участников перестать нас там видеть или ограничить как-то в правах.Это важно, потому что международные стандарты все равно принимаются. И будет гораздо хуже, если они будут приниматься в обход нас. Если мы не будем иметь об этом информацию, а наши эксперты при обсуждении этих международных стандартов не будут иметь права голоса, тогда будут продвигаться зарубежные технологии, может быть, даже и враждебные нам.С другой стороны, это возможность и нам продвигать свои технологии на уровне международных стандартов. В прошлом году семь международных стандартов были приняты на основе российских ГОСТов. В высокотехнологичных отраслях — в ракетно-космической промышленности, в железнодорожной отрасли, в авиастроении. Мой любимый пример — это ставший международным российский стандарт на методы киберзащиты систем управления атомными электростанциями.Мы не ограничиваемся традиционными площадками и находим новые форматы. В сентябре в Москве впервые в истории пройдет совет руководителей национальных органов по стандартизации государств БРИКС, где мы с коллегами будем обсуждать как раз те самые направления, где нам стоит, если не делать единые стандарты БРИКС, то хотя бы гармонизировать и унифицировать подходы.Также с 2021 года мы внедрили принципиально новую для нас практику. Мы стали передавать зарубежным партнерам, которые в этом заинтересованы, фонд российских ГОСТов для прямого применения. Фонд передается полностью в виде автоматизированного рабочего места, которое автоматически обновляется. То есть, если у нас ГОСТ обновляется, они тоже автоматически все это видят. Технические требования в стране, которая получила от нас базу, становятся очень понятны нам. Нам проще развивать торгово-экономические отношения, реализовывать инвестиционные проекты и так далее. Уже фонд российских гостов передан Узбекистану, Таджикистану, Киргизии, Абхазии, Азербайджану и Монголии. Сейчас на согласовании передача фонда в Эфиопию, в Намибию, в Зимбабве, в КНДР. С Китаем у нас есть перечень взаимно применяемых стандартов – то есть конкретных российских ГОСТов, которые напрямую применяются в Китае.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, технологии, россия, китай, сша, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), брикс, международное бюро мер и весов, toyota corolla