https://ria.ru/20240730/putin-1963016806.html

Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады

Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады - РИА Новости, 30.07.2024

Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады

Президент России Владимир Путин в поздравлении школьникам, принявшим участие в 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде, отметил, что они подтвердили... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:35

2024-07-30T19:35

2024-07-30T19:37

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949429586_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_27039210c42d3c66129530518ed522af.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении школьникам, принявшим участие в 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде, отметил, что они подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие ребята! Поздравляю вас с триумфальным выступлением на 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде. В серьёзной, напряжённой борьбе вы показали командную сплочённость и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы. И конечно, этот яркий, заслуженный успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья", - говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что настойчивость и трудолюбие и впредь будут помогать им "добиваться намеченных целей – и в будущей профессии, и в жизни". Президент пожелал школьникам удачи и всего самого доброго.

https://ria.ru/20231123/putin-1911440951.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин