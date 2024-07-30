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Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады - РИА Новости, 30.07.2024
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19:35 30.07.2024 (обновлено: 19:37 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/putin-1963016806.html
Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады
Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады - РИА Новости, 30.07.2024
Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады
Президент России Владимир Путин в поздравлении школьникам, принявшим участие в 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде, отметил, что они подтвердили... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:35
2024-07-30T19:37
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении школьникам, принявшим участие в 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде, отметил, что они подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие ребята! Поздравляю вас с триумфальным выступлением на 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде. В серьёзной, напряжённой борьбе вы показали командную сплочённость и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы. И конечно, этот яркий, заслуженный успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья", - говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что настойчивость и трудолюбие и впредь будут помогать им "добиваться намеченных целей – и в будущей профессии, и в жизни". Президент пожелал школьникам удачи и всего самого доброго.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил школьников-участников Международной химической олимпиады

Путин поздравил участников 56-й Международной химической олимпиады в Эр-Рияде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении школьникам, принявшим участие в 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде, отметил, что они подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие ребята! Поздравляю вас с триумфальным выступлением на 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде. В серьёзной, напряжённой борьбе вы показали командную сплочённость и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы. И конечно, этот яркий, заслуженный успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья", - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что настойчивость и трудолюбие и впредь будут помогать им "добиваться намеченных целей – и в будущей профессии, и в жизни". Президент пожелал школьникам удачи и всего самого доброго.
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