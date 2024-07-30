https://ria.ru/20240730/promkooperatsiya-1962880071.html

Промкооперацию Ульяновской и Иркутской областей оценили в 10 млрд рублей

Промкооперацию Ульяновской и Иркутской областей оценили в 10 млрд рублей - РИА Новости, 30.07.2024

Промкооперацию Ульяновской и Иркутской областей оценили в 10 млрд рублей

На сегодняшний день объем промкооперации между Ульяновской и Иркутской областями составляет более 10 миллиардов рублей в год, потенциал промышленного... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:08

2024-07-30T12:08

2024-07-30T12:08

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

курчатовский институт

иркутский авиационный завод

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На сегодняшний день объем промкооперации между Ульяновской и Иркутской областями составляет более 10 миллиардов рублей в год, потенциал промышленного партнерства оценивается в 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. На заседании штаба по комплексному развитию региона подвели итоги бизнес-миссии в Иркутскую область, которая состоялась 25-26 июля. "Продолжаем расширять границы межрегиональной кооперации, посетили с официальным визитом Иркутск. Ключевая отрасль сотрудничества между нашими регионами — авиастроение. Для самолетов МС-21 Иркутскому авиазаводу свою продукцию поставляют такие предприятия, как филиал "Аэрокомпозит" в Ульяновске, филиал ПАО "Ил"-Авиастар, УКБП, "Спектр-Авиа", Ульяновский филиал НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ" и "Промтех-Ульяновск". Наращивание производства МС-21 — задача, которую поставил наш президент. В ходе посещения авиазавода договорились с руководством, что включим в кооперацию не только промышленных гигантов нашего региона, но и средние предприятия, например, по механообработке и поставке инструмента. По итогам переговоров между нашими и иркутскими предприятиями наметили порядка 20 новых кооперационных цепочек", — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба. Одним из основных направлений совместной работы является межрегиональная кооперация в сфере промышленного производства. Между регионами выстроено сотрудничество, в частности в рамках Межрегионального авиационного кластера. В состав делегации Ульяновской области вошли крупные и средние высокотехнологичные предприятия, такие как АО "Спектр-Авиа", ГК "ХАЛТЕК", ООО "Димитровградский пружинный завод", ООО "Торсион-Д" и другие. Бизнес посетил ООО "Иркутский завод гусеничной техники", филиал ПАО "Яковлев" — Иркутский авиационный завод, ООО "МедТехСервис", ООО "Иркутский завод тяжелого машиностроения". "Учитывая удаленность наших регионов, выезд строился на двух составляющих — производство наукоемких и высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Взаимодействие идет активно: в настоящее время объем промкооперации между Ульяновской и Иркутской областями составляет более 10 миллиардов рублей в год. И есть куда расти – потенциал промышленного партнерства оценивается в 30 миллиардов рублей", — рассказал заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Васин. Также в рамках бизнес-миссии состоялся круглый стол в формате В2В-встреч по промышленной кооперации. Стороны обсудили вопросы комплексных решений по повышению производительности и эффективности механической обработки, возможности сотрудничества и импортозамещения. Ответный визит делегации Иркутской области в Ульяновск планируется в октябре 2024 года.

https://ria.ru/20240724/sotrudnichestvo-1961696670.html

https://ria.ru/20240724/sammit-1961696154.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновск, алексей русских, курчатовский институт, иркутский авиационный завод