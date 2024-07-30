https://ria.ru/20240730/pomosch-1962859134.html

Врачи перевели средства от госпремии на помощь жителям новых регионов

Врачи перевели средства от госпремии на помощь жителям новых регионов - РИА Новости, 30.07.2024

Врачи перевели средства от госпремии на помощь жителям новых регионов

Российские врачи Сергей Готье и Марина Минина перевели денежную часть госпремии в фонд Народного фронта "Все для Победы!" для поддержки бойцов и жителей новых... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:28

2024-07-30T10:28

2024-07-30T10:28

надежные люди

россия

сергей готье

российская академия наук

сво

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские врачи Сергей Готье и Марина Минина перевели денежную часть госпремии в фонд Народного фронта "Все для Победы!" для поддержки бойцов и жителей новых регионов РФ, сообщила пресс-служба организации. "Академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. Шумакова Минздрава РФ Сергей Готье и профессор РАН, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской клинической больницы имени С. Боткина Марина Минина удостоены Государственной премии РФ в области науки и технологий 2023 года за разработки в области трансплантологии жизненно важных органов. Денежную часть награды врачи направили в фонд Народного фронта "Все для Победы!", - говорится в сообщении. По данным президентского движения, на средства, переданные Народному фронту Сергеем Готье, эвакуационные группы в трех военных подразделениях получили квадроциклы, дрон-детекторы, приборы ночного видения, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые умельцы Кулибин-клуба Народного фронта приспособили для установки на квадроцикл. Благодаря государственной премии, переданной хирургом Мариной Мининой, представители Народного фронта закупили протезы искусственного клапана сердца, и сейчас в донецком госпитале уже проводятся операции с их использованием. "Военные медики работают сейчас в непростой ситуации, это наши коллеги, и они помогают пациентам в непростых условиях. Поэтому возникло такое желание поддержать коллег, чтобы можно было оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Закупленное медицинское оборудование используется при операциях на открытом сердце. Хочется, чтобы это помогло и пошло во благо", – отметила Минина.

https://ria.ru/20240729/pomosch-1962666608.html

https://ria.ru/20240729/pomosch-1962634449.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей готье, российская академия наук, сво