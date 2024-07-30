Врачи перевели средства от госпремии на помощь жителям новых регионов
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье
Руководитель Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские врачи Сергей Готье и Марина Минина перевели денежную часть госпремии в фонд Народного фронта "Все для Победы!" для поддержки бойцов и жителей новых регионов РФ, сообщила пресс-служба организации.
"Академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. Шумакова Минздрава РФ Сергей Готье и профессор РАН, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской клинической больницы имени С. Боткина Марина Минина удостоены Государственной премии РФ в области науки и технологий 2023 года за разработки в области трансплантологии жизненно важных органов. Денежную часть награды врачи направили в фонд Народного фронта "Все для Победы!", - говорится в сообщении.
По данным президентского движения, на средства, переданные Народному фронту Сергеем Готье, эвакуационные группы в трех военных подразделениях получили квадроциклы, дрон-детекторы, приборы ночного видения, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые умельцы Кулибин-клуба Народного фронта приспособили для установки на квадроцикл.
Благодаря государственной премии, переданной хирургом Мариной Мининой, представители Народного фронта закупили протезы искусственного клапана сердца, и сейчас в донецком госпитале уже проводятся операции с их использованием.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаведующая Московским координационным центром органного донорства ГКБ имени С. П. Боткина, заместитель председателя Российского трансплантологического общества Марина Минина
Заведующая Московским координационным центром органного донорства ГКБ имени С. П. Боткина, заместитель председателя Российского трансплантологического общества Марина Минина
"Военные медики работают сейчас в непростой ситуации, это наши коллеги, и они помогают пациентам в непростых условиях. Поэтому возникло такое желание поддержать коллег, чтобы можно было оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Закупленное медицинское оборудование используется при операциях на открытом сердце. Хочется, чтобы это помогло и пошло во благо", – отметила Минина.