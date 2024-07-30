https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html

В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом

В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024

В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом

Помощник машиниста и два проводника поезда, сошедшего под Волгоградом, остаются в больницах, машинист и еще один проводник выписаны из лечебных учреждений,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:53

2024-07-30T11:53

2024-07-30T12:31

происшествия

волгоград

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

котельниково

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Помощник машиниста и два проводника поезда, сошедшего под Волгоградом, остаются в больницах, машинист и еще один проводник выписаны из лечебных учреждений, сообщили РИА Новости в РЖД.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне было остановлено, а сейчас осуществляется по одному пути реверсивном режиме."В настоящее время в лечебных учреждениях остаются помощник машиниста и два проводника. Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников - удовлетворительное. Машинист и еще один проводник выписаны из больниц", - сообщили в РЖД во вторник.РЖД ранее сообщали, что всего в поезде на момент аварии находился 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.Железнодорожники продолжают восстановительные работы на месте схода вагонов.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html

волгоград

котельниково

волгоградская область

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происшествия, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, котельниково, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область