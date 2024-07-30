https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом
Помощник машиниста и два проводника поезда, сошедшего под Волгоградом, остаются в больницах, машинист и еще один проводник выписаны из лечебных учреждений,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:53
2024-07-30T11:53
2024-07-30T12:31
происшествия
волгоград
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
котельниково
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851571_0:83:2787:1650_1920x0_80_0_0_986704c8456f0baa4156a942a1fd3222.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Помощник машиниста и два проводника поезда, сошедшего под Волгоградом, остаются в больницах, машинист и еще один проводник выписаны из лечебных учреждений, сообщили РИА Новости в РЖД.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне было остановлено, а сейчас осуществляется по одному пути реверсивном режиме."В настоящее время в лечебных учреждениях остаются помощник машиниста и два проводника. Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников - удовлетворительное. Машинист и еще один проводник выписаны из больниц", - сообщили в РЖД во вторник.РЖД ранее сообщали, что всего в поезде на момент аварии находился 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.Железнодорожники продолжают восстановительные работы на месте схода вагонов.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html
волгоград
котельниково
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851571_0:0:2283:1712_1920x0_80_0_0_5abd3d3faf0bf398b081b70d471d421e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, котельниково, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Котельниково, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом
РЖД: после ЧП в больницах остаются 3 сотрудника, машинист выписан