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В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
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11:53 30.07.2024 (обновлено: 12:31 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом
Помощник машиниста и два проводника поезда, сошедшего под Волгоградом, остаются в больницах, машинист и еще один проводник выписаны из лечебных учреждений,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:53
2024-07-30T12:31
происшествия
волгоград
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
котельниково
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Помощник машиниста и два проводника поезда, сошедшего под Волгоградом, остаются в больницах, машинист и еще один проводник выписаны из лечебных учреждений, сообщили РИА Новости в РЖД.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне было остановлено, а сейчас осуществляется по одному пути реверсивном режиме."В настоящее время в лечебных учреждениях остаются помощник машиниста и два проводника. Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников - удовлетворительное. Машинист и еще один проводник выписаны из больниц", - сообщили в РЖД во вторник.РЖД ранее сообщали, что всего в поезде на момент аварии находился 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.Железнодорожники продолжают восстановительные работы на месте схода вагонов.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html
волгоград
котельниково
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происшествия, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, котельниково, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Котельниково, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом

РЖД: после ЧП в больницах остаются 3 сотрудника, машинист выписан

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Помощник машиниста и два проводника поезда, сошедшего под Волгоградом, остаются в больницах, машинист и еще один проводник выписаны из лечебных учреждений, сообщили РИА Новости в РЖД.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне было остановлено, а сейчас осуществляется по одному пути реверсивном режиме.
«
"В настоящее время в лечебных учреждениях остаются помощник машиниста и два проводника. Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников - удовлетворительное. Машинист и еще один проводник выписаны из больниц", - сообщили в РЖД во вторник.
РЖД ранее сообщали, что всего в поезде на момент аварии находился 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.
Железнодорожники продолжают восстановительные работы на месте схода вагонов.
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ПроисшествияВолгоградСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомКотельниковоРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская область
 
 
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