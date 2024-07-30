https://ria.ru/20240730/passazhiry-1962864207.html
Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку
Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку - РИА Новости, 30.07.2024
Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку
Большая часть пассажиров – 737 человек – поезда Казань-Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, продолжили путь до места назначения на организованных РЖД... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:35
2024-07-30T10:35
2024-07-30T10:35
происшествия
волгоград
котельниково
волгоградская область
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большая часть пассажиров – 737 человек – поезда Казань-Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, продолжили путь до места назначения на организованных РЖД резервных составах, следует из сообщения компании. РЖД ранее сообщали, что всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста. "Пассажиры поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека следует в резервном составе № 901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно, 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении РЖД во вторник. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань-Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на участке частично восстановлено.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962819188.html
https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, волгоград, котельниково, волгоградская область, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Котельниково, Волгоградская область, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку
Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили путь в Адлер