https://ria.ru/20240730/passazhiry-1962864207.html

Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку

Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку - РИА Новости, 30.07.2024

Большинство пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда продолжили поездку

Большая часть пассажиров – 737 человек – поезда Казань-Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, продолжили путь до места назначения на организованных РЖД... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:35

2024-07-30T10:35

2024-07-30T10:35

происшествия

волгоград

котельниково

волгоградская область

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большая часть пассажиров – 737 человек – поезда Казань-Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, продолжили путь до места назначения на организованных РЖД резервных составах, следует из сообщения компании. РЖД ранее сообщали, что всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста. "Пассажиры поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека следует в резервном составе № 901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно, 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении РЖД во вторник. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань-Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на участке частично восстановлено.

https://ria.ru/20240730/poezd-1962819188.html

https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html

волгоград

котельниково

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, котельниково, волгоградская область, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом