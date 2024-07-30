https://ria.ru/20240730/nauka-1962835999.html

Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга

Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга - РИА Новости, 30.07.2024

Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:52

2024-07-30T06:52

2024-07-30T06:52

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НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали соединение, способное подавлять агрессивное развитие опухолей головного мозга, сообщает во вторник ИХБФМ СО РАН. Мультиформная глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Несмотря на значительные успехи в области хирургических, химио- и радиотерапевтических методов лечения, продолжительность жизни пациентов с глиобластомой после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев. "Ученые… разработали соединение, которое способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани. Полученные данные могут быть использованы для создания новых лекарственных препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека", - говорится в сообщении. В научном институте пояснили, что злокачественные новообразования вырабатывают разнообразные белки, стимулирующие опухолевый рост. В их число входит трансформирующий ростовой фактор-бета (TGF-β), который усиливает подвижность клеток глиобластомы и способствует их быстрому распространению в здоровые ткани мозга. В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение (солоксолон пара-метиланилид (СПМА), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект этого белка. Кроме того, открытое соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду (препарату первой линии при лечении глиобластомы) и подавляет их способность к распространению. "Разработанное нами соединение обладало выраженным антиглиобластомным потенциалом не только в клеточных экспериментах, но и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА достоверно блокировали рост глиобластомы человека на мышиной модели, причем эффективность данной терапии оказалась сравнима со стандартной химиотерапией, применяемой в клинике", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрей Марков. В научном институте отметили, что полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для разработки новых противоопухолевых агентов, способных блокировать рост и рецидивирование глиобластомы, а также усиливать ее чувствительность к химиопрепаратам. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

https://ria.ru/20240716/nauka-1959845278.html

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