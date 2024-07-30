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Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга - РИА Новости, 30.07.2024
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Наука
 
06:52 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/nauka-1962835999.html
Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга
Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга - РИА Новости, 30.07.2024
Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:52
2024-07-30T06:52
наука
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НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали соединение, способное подавлять агрессивное развитие опухолей головного мозга, сообщает во вторник ИХБФМ СО РАН. Мультиформная глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Несмотря на значительные успехи в области хирургических, химио- и радиотерапевтических методов лечения, продолжительность жизни пациентов с глиобластомой после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев. "Ученые… разработали соединение, которое способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани. Полученные данные могут быть использованы для создания новых лекарственных препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека", - говорится в сообщении. В научном институте пояснили, что злокачественные новообразования вырабатывают разнообразные белки, стимулирующие опухолевый рост. В их число входит трансформирующий ростовой фактор-бета (TGF-β), который усиливает подвижность клеток глиобластомы и способствует их быстрому распространению в здоровые ткани мозга. В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение (солоксолон пара-метиланилид (СПМА), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект этого белка. Кроме того, открытое соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду (препарату первой линии при лечении глиобластомы) и подавляет их способность к распространению. "Разработанное нами соединение обладало выраженным антиглиобластомным потенциалом не только в клеточных экспериментах, но и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА достоверно блокировали рост глиобластомы человека на мышиной модели, причем эффективность данной терапии оказалась сравнима со стандартной химиотерапией, применяемой в клинике", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрей Марков. В научном институте отметили, что полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для разработки новых противоопухолевых агентов, способных блокировать рост и рецидивирование глиобластомы, а также усиливать ее чувствительность к химиопрепаратам. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.
https://ria.ru/20240716/nauka-1959845278.html
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российская академия наук, российский научный фонд, наука, россия
Наука, Российская академия наук, Российский научный фонд, Наука, Россия
Российские ученые создали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга

Ученые СО РАН создали вещество, подавляющее агрессивное развитие опухолей мозга

© iStock.com / ShidlovskiМодель мозга в руках у врача
Модель мозга в руках у врача - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© iStock.com / Shidlovski
Модель мозга в руках у врача. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали соединение, способное подавлять агрессивное развитие опухолей головного мозга, сообщает во вторник ИХБФМ СО РАН.
Мультиформная глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Несмотря на значительные успехи в области хирургических, химио- и радиотерапевтических методов лечения, продолжительность жизни пациентов с глиобластомой после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев.
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"Ученые… разработали соединение, которое способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани. Полученные данные могут быть использованы для создания новых лекарственных препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека", - говорится в сообщении.
В научном институте пояснили, что злокачественные новообразования вырабатывают разнообразные белки, стимулирующие опухолевый рост. В их число входит трансформирующий ростовой фактор-бета (TGF-β), который усиливает подвижность клеток глиобластомы и способствует их быстрому распространению в здоровые ткани мозга.
В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение (солоксолон пара-метиланилид (СПМА), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект этого белка. Кроме того, открытое соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду (препарату первой линии при лечении глиобластомы) и подавляет их способность к распространению.
"Разработанное нами соединение обладало выраженным антиглиобластомным потенциалом не только в клеточных экспериментах, но и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА достоверно блокировали рост глиобластомы человека на мышиной модели, причем эффективность данной терапии оказалась сравнима со стандартной химиотерапией, применяемой в клинике", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрей Марков.
В научном институте отметили, что полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для разработки новых противоопухолевых агентов, способных блокировать рост и рецидивирование глиобластомы, а также усиливать ее чувствительность к химиопрепаратам. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.
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