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Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха - РИА Новости, 30.07.2024
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10:34 30.07.2024 (обновлено: 10:39 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/mishustin-1962864060.html
Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха
Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха - РИА Новости, 30.07.2024
Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 сентября рассмотреть предложение об увеличении на 1 миллиард рублей выделяемых из бюджета средств на... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:34
2024-07-30T10:39
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 сентября рассмотреть предложение об увеличении на 1 миллиард рублей выделяемых из бюджета средств на организацию детского отдыха, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее поручение премьер дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, которая состоялась 24 июня. "В части детского отдыха Минфину, Минпросвещения и Минстрою требуется в срок до 1 сентября 2024 года рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 миллиард рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления" для создания в регионах современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей", - говорится в сообщении кабмина.
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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха

Мишустин поручил до 1 сентября рассмотреть увеличение средств на детский отдых

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 сентября рассмотреть предложение об увеличении на 1 миллиард рублей выделяемых из бюджета средств на организацию детского отдыха, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее поручение премьер дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, которая состоялась 24 июня.
«
"В части детского отдыха Минфину, Минпросвещения и Минстрою требуется в срок до 1 сентября 2024 года рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 миллиард рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления" для создания в регионах современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей", - говорится в сообщении кабмина.
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РоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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