https://ria.ru/20240730/mishustin-1962864060.html

Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха

Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха - РИА Новости, 30.07.2024

Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 сентября рассмотреть предложение об увеличении на 1 миллиард рублей выделяемых из бюджета средств на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:34

2024-07-30T10:34

2024-07-30T10:39

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 сентября рассмотреть предложение об увеличении на 1 миллиард рублей выделяемых из бюджета средств на организацию детского отдыха, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее поручение премьер дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, которая состоялась 24 июня. "В части детского отдыха Минфину, Минпросвещения и Минстрою требуется в срок до 1 сентября 2024 года рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 миллиард рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления" для создания в регионах современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей", - говорится в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html

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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)