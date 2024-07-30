https://ria.ru/20240730/matvienko-1962889588.html
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов - РИА Новости, 30.07.2024
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:31
2024-07-30T12:31
2024-07-30T12:52
общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги"."Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко."Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.
https://ria.ru/20240729/bankrotstvo-1600141843.html
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общество, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов законом
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги".
"Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко.
"Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.