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Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов - РИА Новости, 30.07.2024
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12:31 30.07.2024 (обновлено: 12:52 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/matvienko-1962889588.html
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов - РИА Новости, 30.07.2024
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:31
2024-07-30T12:52
общество
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги"."Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко."Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.
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общество, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов

Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов законом

© Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги".
"Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко.
"Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.
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