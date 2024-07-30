https://ria.ru/20240730/matvienko-1962889588.html

Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов

Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов - РИА Новости, 30.07.2024

Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:31

2024-07-30T12:31

2024-07-30T12:52

общество

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги"."Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко."Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.

https://ria.ru/20240729/bankrotstvo-1600141843.html

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общество, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф