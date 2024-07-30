https://ria.ru/20240730/mask-1962836174.html

Маск пошутил о сотне детей Дурова

Маск пошутил о сотне детей Дурова - РИА Новости, 30.07.2024

Маск пошутил о сотне детей Дурова

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил по поводу новости о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:58

2024-07-30T06:58

2024-07-30T08:25

павел дуров

илон маск

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил по поводу новости о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, что это "уровень новичка", в шутку приписав эту цитату Чингисхану. Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. "Уровень новичка" - Чингисхан", - написал Маск в ответ на публикацию другого аккаунта о детях Дурова. Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было около 600 детей. У Маска их 12.

https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html

https://ria.ru/20240729/mask-1962586152.html

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павел дуров, илон маск, в мире