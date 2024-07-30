https://ria.ru/20240730/likhoradka-1962920587.html
В Рязанской области выявили случаи лихорадки Западного Нила
В Рязанской области выявили случаи лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 30.07.2024
В Рязанской области выявили случаи лихорадки Западного Нила
Три случая лихорадки Западного Нила зарегистрировано в Рязанской области, в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших проводится обработка... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:54
2024-07-30T13:54
2024-07-30T13:54
здоровье - общество
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Три случая лихорадки Западного Нила зарегистрировано в Рязанской области, в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших проводится обработка прибрежных зон водоемов от комаров, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "Специалистами управления Роспотребнадзора по Рязанской области незамедлительно начато проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией трёх случаев лихорадки Западного Нила на территории региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что в очагах по месту проживания и отдыха заболевших в отобранных на исследования экземплярах кровососущих насекомых вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен. "В настоящее время проводится обработка прибрежных зон водоемов от личинок комаров в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших", - уточняет управление. По данным ведомства, ларвицидные работы на водоемах на территории области проводятся ежегодно с мая. Сейчас обработано 3,5 гектара, мероприятия продолжаются. Управление напомнило жителям о мерах профилактики лихорадки Западного Нила: рекомендуется использовать репелленты, дома и на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы, не допускать наличия емкостей с затхлой водой, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду, избегать нахождения в заболоченных местностях.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
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здоровье - общество, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Рязанская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Рязанской области выявили случаи лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор: в Рязанской области выявили три случая лихорадки Западного Нила
РЯЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости.
Три случая лихорадки Западного Нила зарегистрировано в Рязанской области, в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших проводится обработка прибрежных зон водоемов от комаров, сообщило региональное управление Роспотребнадзора
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"Специалистами управления Роспотребнадзора по Рязанской области незамедлительно начато проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией трёх случаев лихорадки Западного Нила на территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очагах по месту проживания и отдыха заболевших в отобранных на исследования экземплярах кровососущих насекомых вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен.
"В настоящее время проводится обработка прибрежных зон водоемов от личинок комаров в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших", - уточняет управление.
По данным ведомства, ларвицидные работы на водоемах на территории области проводятся ежегодно с мая. Сейчас обработано 3,5 гектара, мероприятия продолжаются.
Управление напомнило жителям о мерах профилактики лихорадки Западного Нила: рекомендуется использовать репелленты, дома и на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы, не допускать наличия емкостей с затхлой водой, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду, избегать нахождения в заболоченных местностях.