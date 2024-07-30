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Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов

Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов - РИА Новости, 30.07.2024

Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов

В Хабаровском крае предложено ввести квоты на рабочие места для мигрантов, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:36

2024-07-30T15:36

2024-07-30T15:36

хабаровский край

хабаровский край

амурская область

камчатка

дмитрий демешин

федеральная миграционная служба рф

генеральная прокуратура рф

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ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае предложено ввести квоты на рабочие места для мигрантов, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин. "Мы уважаем всех. Но защита прав наших граждан - на первом месте. Нужна система. Считаю, что назрели следующие шаги: ввести квоты на рабочие места для мигрантов. Взять пример других регионов. В Амурской области есть запрет работать в агропроме. На Камчатке и в Магаданской области – в такси", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Кроме того, глава региона считает необходимым для решения проблемы ужесточить наказание за подделку миграционных документов, разрешений, за фиктивную регистрацию. Когда ФМС выдворяет из страны 20-30 человек, от этого нет эффекта, уверен Демешин. Он считает, что регион должен поднять ценность самой возможности работать здесь. Также, считает он, необходимо дать людям возможность ставить оценки работе мигрантов. В любой сфере, где они заняты. И формировать на их основе социальный рейтинг. В Хабаровском крае только в такси 90% иностранцев за рулём, указал Демешин. "Наладить межведомственную профилактику. Это куда проще, чем разбираться постфактум. Важная часть такой работы – предотвращение экстремизма. Сейчас СКР фиксирует небывалый рост таких преступлений, совершаемых именно мигрантами", - добавил врио губернатора края. Он отметил, что рост преступности среди мигрантов - большая проблема. Демешин поднимал эту тему ещё в Генпрокуратуре. "Убеждён, что реагировать надо более серьёзными мерами. Грань тонкая. С одной стороны - ужесточить требования к мигрантам. С другой - избежать дефицита рабочей силы. Он в ДФО есть, это факт. Важно и не нарушить права человека", - резюмировал глава региона. Демешин обратил внимание, что иностранцы, в первую очередь, из стран бывшего СССР, охотно едут в регион - едут через Хабаровск по всему Дальнему Востоку.

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хабаровский край

амурская область

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровский край, амурская область, камчатка, дмитрий демешин, федеральная миграционная служба рф, генеральная прокуратура рф