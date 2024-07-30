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Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов - РИА Новости, 30.07.2024
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Хабаровский край
 
15:36 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kvoty-1962948660.html
Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов
Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов - РИА Новости, 30.07.2024
Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов
В Хабаровском крае предложено ввести квоты на рабочие места для мигрантов, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:36
2024-07-30T15:36
хабаровский край
хабаровский край
амурская область
камчатка
дмитрий демешин
федеральная миграционная служба рф
генеральная прокуратура рф
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ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае предложено ввести квоты на рабочие места для мигрантов, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин. "Мы уважаем всех. Но защита прав наших граждан - на первом месте. Нужна система. Считаю, что назрели следующие шаги: ввести квоты на рабочие места для мигрантов. Взять пример других регионов. В Амурской области есть запрет работать в агропроме. На Камчатке и в Магаданской области – в такси", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Кроме того, глава региона считает необходимым для решения проблемы ужесточить наказание за подделку миграционных документов, разрешений, за фиктивную регистрацию. Когда ФМС выдворяет из страны 20-30 человек, от этого нет эффекта, уверен Демешин. Он считает, что регион должен поднять ценность самой возможности работать здесь. Также, считает он, необходимо дать людям возможность ставить оценки работе мигрантов. В любой сфере, где они заняты. И формировать на их основе социальный рейтинг. В Хабаровском крае только в такси 90% иностранцев за рулём, указал Демешин. "Наладить межведомственную профилактику. Это куда проще, чем разбираться постфактум. Важная часть такой работы – предотвращение экстремизма. Сейчас СКР фиксирует небывалый рост таких преступлений, совершаемых именно мигрантами", - добавил врио губернатора края. Он отметил, что рост преступности среди мигрантов - большая проблема. Демешин поднимал эту тему ещё в Генпрокуратуре. "Убеждён, что реагировать надо более серьёзными мерами. Грань тонкая. С одной стороны - ужесточить требования к мигрантам. С другой - избежать дефицита рабочей силы. Он в ДФО есть, это факт. Важно и не нарушить права человека", - резюмировал глава региона. Демешин обратил внимание, что иностранцы, в первую очередь, из стран бывшего СССР, охотно едут в регион - едут через Хабаровск по всему Дальнему Востоку.
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хабаровский край, амурская область, камчатка, дмитрий демешин, федеральная миграционная служба рф, генеральная прокуратура рф
Хабаровский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатка, Дмитрий Демешин, Федеральная миграционная служба РФ, Генеральная прокуратура РФ

Глава Хабаровского края предложил ввести квоты для работающих мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае предложено ввести квоты на рабочие места для мигрантов, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин.
"Мы уважаем всех. Но защита прав наших граждан - на первом месте. Нужна система. Считаю, что назрели следующие шаги: ввести квоты на рабочие места для мигрантов. Взять пример других регионов. В Амурской области есть запрет работать в агропроме. На Камчатке и в Магаданской области – в такси", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Кроме того, глава региона считает необходимым для решения проблемы ужесточить наказание за подделку миграционных документов, разрешений, за фиктивную регистрацию. Когда ФМС выдворяет из страны 20-30 человек, от этого нет эффекта, уверен Демешин. Он считает, что регион должен поднять ценность самой возможности работать здесь. Также, считает он, необходимо дать людям возможность ставить оценки работе мигрантов. В любой сфере, где они заняты. И формировать на их основе социальный рейтинг. В Хабаровском крае только в такси 90% иностранцев за рулём, указал Демешин.
"Наладить межведомственную профилактику. Это куда проще, чем разбираться постфактум. Важная часть такой работы – предотвращение экстремизма. Сейчас СКР фиксирует небывалый рост таких преступлений, совершаемых именно мигрантами", - добавил врио губернатора края.
Он отметил, что рост преступности среди мигрантов - большая проблема. Демешин поднимал эту тему ещё в Генпрокуратуре.
«
"Убеждён, что реагировать надо более серьёзными мерами. Грань тонкая. С одной стороны - ужесточить требования к мигрантам. С другой - избежать дефицита рабочей силы. Он в ДФО есть, это факт. Важно и не нарушить права человека", - резюмировал глава региона.
Демешин обратил внимание, что иностранцы, в первую очередь, из стран бывшего СССР, охотно едут в регион - едут через Хабаровск по всему Дальнему Востоку.
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Хабаровский крайХабаровский крайАмурская областьКамчаткаДмитрий ДемешинФедеральная миграционная служба РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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