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ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах - РИА Новости, 30.07.2024
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13:00 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kriptovalyuta-1962900704.html
ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах
ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах - РИА Новости, 30.07.2024
ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах
Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:00
2024-07-30T13:00
экономика
эльвира набиуллина
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. "Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала она.
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экономика, эльвира набиуллина, совет федерации рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ
ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах

Набиуллина: первые трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца года

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала она.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаСовет Федерации РФ
 
 
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