https://ria.ru/20240730/kriptovalyuta-1962900704.html

ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах

ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах - РИА Новости, 30.07.2024

ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах

Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:00

2024-07-30T13:00

2024-07-30T13:00

экономика

эльвира набиуллина

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. "Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала она.

https://ria.ru/20240215/tsentrobank-1927482433.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, совет федерации рф