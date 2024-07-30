https://ria.ru/20240730/kriger-1963016238.html

Лукашенко помиловал немца, приговоренного к казни в Белоруссии

Лукашенко помиловал немца, приговоренного к казни в Белоруссии - РИА Новости, 30.07.2024

Лукашенко помиловал немца, приговоренного к казни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, сообщило госагентство Белта со ссылкой на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:32

2024-07-30T19:32

2024-07-30T20:13

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МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, сообщило госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства."Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", — говорится в публикации.Двадцатого июля Минский областной суд приговорил Кригера к смертной казни. Его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу.Во вторник, 30 июля, стало известно, что осужденный обратился за помилованием.Как сообщало белорусское госиздание "СБ. Беларусь сегодня", Кригер собирался отправиться воевать на Украину в составе интернационального батальона.

https://ria.ru/20240725/kriger-1962050895.html

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