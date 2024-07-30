https://ria.ru/20240730/kompanii-1962830945.html

Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании

Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании - РИА Новости, 30.07.2024

Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании

Более половины из ста крупнейших компаний России зарегистрированы в Москве, а в столичных регионах – и вовсе две трети, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:25

2024-07-30T05:25

2024-07-30T06:09

экономика

москва

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Более половины из ста крупнейших компаний России зарегистрированы в Москве, а в столичных регионах – и вовсе две трети, следует из анализа РИА Новости данных сервиса "БИР-Аналитик" и отчетностей компаний. Агентство составило рейтинг ста крупнейших российских компаний по выручке за 2023 год на основе данных сервиса "БИР-Аналитик" и отчетностей компаний по российским стандартам. Так, в Москве зарегистрированы 53 крупнейшие компании, которые за 2023 год получили выручку на сумму 47,9 триллиона рублей, что составляет 58% от общего показателя топ-100 компаний. В Московской области уже существенно меньше крупного бизнеса – 9, а в Санкт-Петербурге – лишь 5 организаций. Выручка компаний из Подмосковья в прошлом году составила 3,7 триллиона рублей, а из Северной столицы – 9,9 триллиона рублей. На эти три региона приходится две трети крупнейшего российского бизнеса и 74% заработанной выручки. Четвертым регионом с наибольшим количеством крупнейших компаний стал Краснодарский край, а их выручка составила 3,6 триллиона рублей. Пятое место между собой делят Калининградская область и Приморский край, где расположены "русские офшоры", - у обоих регионов по три крупнейшие компании. При этом калининградские компании получили 2,5 триллиона рублей выручки, а приморские – только 1,6 триллиона. По две компании в Башкирии, Кемеровской области, Татарстане и Ямало-Ненецком автономном округе. Еще по одной компании, входящей в список 100 крупнейших по выручке, находится в Ханты-Мансийском АО, Якутии, Красноярском и Пермском краях, а также в Тюменской, Липецкой, Вологодской, Челябинской, Сахалинской, Костромской, Белгородской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Томской областях. В отраслевом разрезе больше всего крупнейшего бизнеса в нефтегазовой (17) и финансовой (13) отраслях. Еще 12 компаний занимаются металлической и горной промышленностью, а по 9 – инвестициями и розничной торговлей. При этом самая большая выручка у нефтегазовой отрасли - почти 27 триллионов рублей. Затем идут финансовые компании (13,2 триллиона рублей). Третье место занимают розничные компании с 8 триллионами рублей. В топ-5 также входят металлурги с 7,1 триллиона рублей и компании, занимающиеся инвестициями - с 6,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240728/moskva-1962463965.html

https://ria.ru/20240726/natsproekty-1962121845.html

https://ria.ru/20240710/kompanii-1958654363.html

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московская область (подмосковье)

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экономика, москва, московская область (подмосковье), россия