Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 30.07.2024 (обновлено: 06:09 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kompanii-1962830945.html
Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании
Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании - РИА Новости, 30.07.2024
Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании
Более половины из ста крупнейших компаний России зарегистрированы в Москве, а в столичных регионах – и вовсе две трети, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:25
2024-07-30T06:09
экономика
москва
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Более половины из ста крупнейших компаний России зарегистрированы в Москве, а в столичных регионах – и вовсе две трети, следует из анализа РИА Новости данных сервиса "БИР-Аналитик" и отчетностей компаний. Агентство составило рейтинг ста крупнейших российских компаний по выручке за 2023 год на основе данных сервиса "БИР-Аналитик" и отчетностей компаний по российским стандартам. Так, в Москве зарегистрированы 53 крупнейшие компании, которые за 2023 год получили выручку на сумму 47,9 триллиона рублей, что составляет 58% от общего показателя топ-100 компаний. В Московской области уже существенно меньше крупного бизнеса – 9, а в Санкт-Петербурге – лишь 5 организаций. Выручка компаний из Подмосковья в прошлом году составила 3,7 триллиона рублей, а из Северной столицы – 9,9 триллиона рублей. На эти три региона приходится две трети крупнейшего российского бизнеса и 74% заработанной выручки. Четвертым регионом с наибольшим количеством крупнейших компаний стал Краснодарский край, а их выручка составила 3,6 триллиона рублей. Пятое место между собой делят Калининградская область и Приморский край, где расположены "русские офшоры", - у обоих регионов по три крупнейшие компании. При этом калининградские компании получили 2,5 триллиона рублей выручки, а приморские – только 1,6 триллиона. По две компании в Башкирии, Кемеровской области, Татарстане и Ямало-Ненецком автономном округе. Еще по одной компании, входящей в список 100 крупнейших по выручке, находится в Ханты-Мансийском АО, Якутии, Красноярском и Пермском краях, а также в Тюменской, Липецкой, Вологодской, Челябинской, Сахалинской, Костромской, Белгородской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Томской областях. В отраслевом разрезе больше всего крупнейшего бизнеса в нефтегазовой (17) и финансовой (13) отраслях. Еще 12 компаний занимаются металлической и горной промышленностью, а по 9 – инвестициями и розничной торговлей. При этом самая большая выручка у нефтегазовой отрасли - почти 27 триллионов рублей. Затем идут финансовые компании (13,2 триллиона рублей). Третье место занимают розничные компании с 8 триллионами рублей. В топ-5 также входят металлурги с 7,1 триллиона рублей и компании, занимающиеся инвестициями - с 6,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240728/moskva-1962463965.html
https://ria.ru/20240726/natsproekty-1962121845.html
https://ria.ru/20240710/kompanii-1958654363.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, московская область (подмосковье), россия
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
Стало известно, где зарегистрированы крупнейшие российские компании

"БИР-Аналитик": более половины крупных компаний России зарегистрированы в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Более половины из ста крупнейших компаний России зарегистрированы в Москве, а в столичных регионах – и вовсе две трети, следует из анализа РИА Новости данных сервиса "БИР-Аналитик" и отчетностей компаний.
Агентство составило рейтинг ста крупнейших российских компаний по выручке за 2023 год на основе данных сервиса "БИР-Аналитик" и отчетностей компаний по российским стандартам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
У Москвы отберут источник бесконечного богатства
28 июля, 08:00
Так, в Москве зарегистрированы 53 крупнейшие компании, которые за 2023 год получили выручку на сумму 47,9 триллиона рублей, что составляет 58% от общего показателя топ-100 компаний.
В Московской области уже существенно меньше крупного бизнеса – 9, а в Санкт-Петербурге – лишь 5 организаций. Выручка компаний из Подмосковья в прошлом году составила 3,7 триллиона рублей, а из Северной столицы – 9,9 триллиона рублей. На эти три региона приходится две трети крупнейшего российского бизнеса и 74% заработанной выручки.
Четвертым регионом с наибольшим количеством крупнейших компаний стал Краснодарский край, а их выручка составила 3,6 триллиона рублей. Пятое место между собой делят Калининградская область и Приморский край, где расположены "русские офшоры", - у обоих регионов по три крупнейшие компании. При этом калининградские компании получили 2,5 триллиона рублей выручки, а приморские – только 1,6 триллиона.
Лауреаты премии за вклад в реализацию нацпроектов России объявлены в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Лауреаты премии за вклад в реализацию нацпроектов России объявлены в Москве
26 июля, 12:22
По две компании в Башкирии, Кемеровской области, Татарстане и Ямало-Ненецком автономном округе. Еще по одной компании, входящей в список 100 крупнейших по выручке, находится в Ханты-Мансийском АО, Якутии, Красноярском и Пермском краях, а также в Тюменской, Липецкой, Вологодской, Челябинской, Сахалинской, Костромской, Белгородской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Томской областях.
В отраслевом разрезе больше всего крупнейшего бизнеса в нефтегазовой (17) и финансовой (13) отраслях. Еще 12 компаний занимаются металлической и горной промышленностью, а по 9 – инвестициями и розничной торговлей.
При этом самая большая выручка у нефтегазовой отрасли - почти 27 триллионов рублей. Затем идут финансовые компании (13,2 триллиона рублей). Третье место занимают розничные компании с 8 триллионами рублей. В топ-5 также входят металлурги с 7,1 триллиона рублей и компании, занимающиеся инвестициями - с 6,7 триллиона рублей.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Россию после февраля 2022 года пришли более 13 тысяч иностранных компаний
10 июля, 03:15
 
ЭкономикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала