Рейтинг@Mail.ru
"Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.07.2024 (обновлено: 08:03 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html
"Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке
"Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.07.2024
"Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке
Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. Боевые действия активизировали после предполагаемой атаки "Хезболлы" на населенный пункт Мадждаль-Шамс РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:00
2024-07-30T08:03
в мире
израиль
ливан
ближний восток
биньямин нетаньяху
исраэль кац
энтони блинкен
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902773828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ce71c02f34e44b90635c6e76848628e.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. Боевые действия активизировали после предполагаемой атаки "Хезболлы" на населенный пункт Мадждаль-Шамс — там погибли 12 человек. В Тель-Авиве пообещали жесткий ответ, но пока полномасштабная война не началась. О перспективах "ливанского фронта" — в материале РИА Новости.Беспрецедентная ценаИзраильские беспилотники атаковали юг Ливана. По данным местных властей, жертвами стали как минимум два человека, трое получили ранения.Действия ЦАХАЛ стали ответом на удар по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. Территория де-юре и де-факто входила в состав Сирии. В 1967 году израильтяне ее оккупировали и в 1981-м провозгласили суверенитет над регионом. Совбез ООН это не признал.В Мадждаль-Шамсе 12 убитых, в том числе дети и подростки, более 20 раненых. Тель-Авив возложил ответственность на ливанскую шиитскую группировку "Хезболла". Опубликовали фото осколков, которые, по словам военных, принадлежат иранской ракете Falaq-1.За несколько часов до атаки на Мадждаль-Шамс по Израилю выпустили около 40 снарядов. Тель-Авив тут же провел авианалеты на города в глубине Ливана.Поздно вечером в воскресенье кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" ответа на удар по Голанским высотам.В "Хезболле" утверждают, что люди погибли из-за падения ракеты израильской ПВО.О намерениях Тель-Авива пока неизвестно, отмечает Reuters. Крупнейшая израильская газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщила, что ответ будет "ограниченным, но значительным". Нетаньяху, прервавший визит в США, пообещал, что "Хезболла" заплатит цену, "какую прежде не платила".Глава израильского МИД Исраэль Кац подчеркнул: приближается "полномасштабная война" и с группировкой, и с Ливаном.Вариантов действий Тель-Авива много: атаки на ливанскую инфраструктуру, включая мосты, электростанции и порты, удары по складам оружия "Хезболлы", устранение высокопоставленных командиров, перечисляют знакомые с ситуацией люди.Рейсы в международном аэропорту Бейрута отменяют или задерживают.Избежать эскалацииМировая общественность призывает стороны к сдержанности. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал в воскресенье, что Вашингтон против эскалации конфликта. Но добавил: Израиль имеет право "защищать своих граждан", а США обеспечат возможности для этого.Эммануэль Макрон в разгар Олимпиады поговорил с Нетаньяху по телефону, попросив его "избежать новой эскалации в регионе".Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт и глава Временных сил Организации в Ливане (UNIFIL) Арольдо Лаза выпустили совместное заявление о необходимости "максимальной сдержанности". Обе стороны должны "положить конец продолжающимся интенсивным перестрелкам". В противном случае вероятен "масштабный пожар, который охватит весь регион и приведет к невероятной катастрофе"."Уже после того, как в октябре 2023-го вспыхнул конфликт в секторе Газа, для Израиля открылся ливанский фронт, — отметил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский. — "Хезболла" из солидарности с палестинским народом приступила к боевым трансграничным операциям, ракетно-артиллерийским обстрелам сопредельной израильской территории. Соответственно, последовали ответные удары". Однако нынешний инцидент может стать "точкой невозврата", уточняет эксперт."Хезболла", хотя и отрицает сейчас причастность к атаке на Голанах, давно уже озвучила условия "примирения" с Израилем. Глава группировки Хасан Насралла в начале июля говорил, что откажется от ударов, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в Газе.Теперь же, как полагает профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель, ЦАХАЛ действительно может пойти на "перемирие" с ХАМАС — но только чтобы перебросить силы на север.Возможные сценарииПока ситуация подвешенная. Опрошенные РИА Новости аналитики не исключают как эскалации, так и относительной стабилизации."Обилие сигналов, предупреждений и даже ультиматумов, скорее всего, свидетельствует о том, что поднятием ставок стороны на самом деле пытаются сдержать кризис, — рассуждает эксперт РСМД, специалист по Ближнему Востоку Антон Мардасов. — Отложенный ответ — а были поводы ждать массированной атаки ЦАХАЛ уже в ночь на 29-е — тоже показатель"."Мы уже не раз наблюдали, как казавшаяся неизбежной большая война на Ближнем Востоке так и не начиналась: достаточно вспомнить массированный беспрецедентный удар, нанесенный Ираном по Израилю. Дело обошлось лишь достаточно ограниченной ответной акцией", — указывает и Андрей Яшлавский.Впрочем, "Хезболла", хотя и проводит ряд защитных мероприятий вроде эвакуации населения и развертывания средств ПВО, полученных от Ирана (замечены ЗУР 358 и Sayyad 2), продолжает обстрелы севера Израиля, добавляет Мардасов."Тем самым демонстрируется готовность к серьезной эскалации, — считает он. — Израиль же может попытаться добиться уступок операцией на границе или вынудить "Хезболлу" отказаться от "политики отрицания" и перейти к обострению, массированным ударам по крупным населенным пунктам, что повлечет за собой уже крупномасштабный ответ ЦАХАЛ".Второй сценарий обернется хаосом для обеих сторон: эшелонированная система ПВО Израиля не в состоянии перехватить весь арсенал "Хезболлы", а удары по Ливану ввергнут страну в экономический кризис."Стороны вроде бы хотят избежать наихудшего варианта. Но после израильского однодневного ответа или короткой операции, рассчитанной на неделю, сложно удержать конфликт в рамках определенной интенсивности, не совершая ошибок", — заключает Мардасов."Многое зависит от внутриполитической ситуации в Израиле и позиции Нетаньяху, — отмечает, в свою очередь, Яшлавский. — С одной стороны, ему важно продемонстрировать принципиальность. С другой — ситуация в стране достаточно сложная и обременена продолжающимся конфликтом в Газе".На таком фоне возникновение нового очага, тем более полномасштабной войны, конечно же, Тель-Авиву невыгодно. Но, по мнению эксперта, при необходимости у Израиля хватит ресурсов и решимости для того, чтобы воевать с "Хезболлой" на севере и ХАМАС — на юге.
израиль
ливан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902773828_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ecac27204f96aab2358757ecbd735c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, ближний восток, биньямин нетаньяху, исраэль кац, энтони блинкен, хезболла, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Энтони Блинкен, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке

Эксперт РСМД Мардасов: война Израиля и Ливана обернется хаосом для обоих

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки на границе с Ливаном
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. Боевые действия активизировали после предполагаемой атаки "Хезболлы" на населенный пункт Мадждаль-Шамс — там погибли 12 человек. В Тель-Авиве пообещали жесткий ответ, но пока полномасштабная война не началась. О перспективах "ливанского фронта" — в материале РИА Новости.

Беспрецедентная цена

Израильские беспилотники атаковали юг Ливана. По данным местных властей, жертвами стали как минимум два человека, трое получили ранения.
© AP Photo / Hassan ShamsМесто обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Hassan Shams
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Действия ЦАХАЛ стали ответом на удар по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. Территория де-юре и де-факто входила в состав Сирии. В 1967 году израильтяне ее оккупировали и в 1981-м провозгласили суверенитет над регионом. Совбез ООН это не признал.
В Мадждаль-Шамсе 12 убитых, в том числе дети и подростки, более 20 раненых. Тель-Авив возложил ответственность на ливанскую шиитскую группировку "Хезболла". Опубликовали фото осколков, которые, по словам военных, принадлежат иранской ракете Falaq-1.
За несколько часов до атаки на Мадждаль-Шамс по Израилю выпустили около 40 снарядов. Тель-Авив тут же провел авианалеты на города в глубине Ливана.
Поздно вечером в воскресенье кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" ответа на удар по Голанским высотам.
В "Хезболле" утверждают, что люди погибли из-за падения ракеты израильской ПВО.
О намерениях Тель-Авива пока неизвестно, отмечает Reuters. Крупнейшая израильская газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщила, что ответ будет "ограниченным, но значительным". Нетаньяху, прервавший визит в США, пообещал, что "Хезболла" заплатит цену, "какую прежде не платила".
© AP Photo / Leo CorreaСкорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот
Глава израильского МИД Исраэль Кац подчеркнул: приближается "полномасштабная война" и с группировкой, и с Ливаном.
Вариантов действий Тель-Авива много: атаки на ливанскую инфраструктуру, включая мосты, электростанции и порты, удары по складам оружия "Хезболлы", устранение высокопоставленных командиров, перечисляют знакомые с ситуацией люди.
Рейсы в международном аэропорту Бейрута отменяют или задерживают.

Избежать эскалации

Мировая общественность призывает стороны к сдержанности. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал в воскресенье, что Вашингтон против эскалации конфликта. Но добавил: Израиль имеет право "защищать своих граждан", а США обеспечат возможности для этого.
© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Эммануэль Макрон в разгар Олимпиады поговорил с Нетаньяху по телефону, попросив его "избежать новой эскалации в регионе".
Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт и глава Временных сил Организации в Ливане (UNIFIL) Арольдо Лаза выпустили совместное заявление о необходимости "максимальной сдержанности". Обе стороны должны "положить конец продолжающимся интенсивным перестрелкам". В противном случае вероятен "масштабный пожар, который охватит весь регион и приведет к невероятной катастрофе".
"Уже после того, как в октябре 2023-го вспыхнул конфликт в секторе Газа, для Израиля открылся ливанский фронт, — отметил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский. — "Хезболла" из солидарности с палестинским народом приступила к боевым трансграничным операциям, ракетно-артиллерийским обстрелам сопредельной израильской территории. Соответственно, последовали ответные удары". Однако нынешний инцидент может стать "точкой невозврата", уточняет эксперт.
"Хезболла", хотя и отрицает сейчас причастность к атаке на Голанах, давно уже озвучила условия "примирения" с Израилем. Глава группировки Хасан Насралла в начале июля говорил, что откажется от ударов, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в Газе.
Теперь же, как полагает профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель, ЦАХАЛ действительно может пойти на "перемирие" с ХАМАС — но только чтобы перебросить силы на север.

Возможные сценарии

Пока ситуация подвешенная. Опрошенные РИА Новости аналитики не исключают как эскалации, так и относительной стабилизации.
"Обилие сигналов, предупреждений и даже ультиматумов, скорее всего, свидетельствует о том, что поднятием ставок стороны на самом деле пытаются сдержать кризис, — рассуждает эксперт РСМД, специалист по Ближнему Востоку Антон Мардасов. — Отложенный ответ — а были поводы ждать массированной атаки ЦАХАЛ уже в ночь на 29-е — тоже показатель".
© СоцсетиИзраильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
Израильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Соцсети
Израильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
"Мы уже не раз наблюдали, как казавшаяся неизбежной большая война на Ближнем Востоке так и не начиналась: достаточно вспомнить массированный беспрецедентный удар, нанесенный Ираном по Израилю. Дело обошлось лишь достаточно ограниченной ответной акцией", — указывает и Андрей Яшлавский.
Впрочем, "Хезболла", хотя и проводит ряд защитных мероприятий вроде эвакуации населения и развертывания средств ПВО, полученных от Ирана (замечены ЗУР 358 и Sayyad 2), продолжает обстрелы севера Израиля, добавляет Мардасов.
"Тем самым демонстрируется готовность к серьезной эскалации, — считает он. — Израиль же может попытаться добиться уступок операцией на границе или вынудить "Хезболлу" отказаться от "политики отрицания" и перейти к обострению, массированным ударам по крупным населенным пунктам, что повлечет за собой уже крупномасштабный ответ ЦАХАЛ".
Второй сценарий обернется хаосом для обеих сторон: эшелонированная система ПВО Израиля не в состоянии перехватить весь арсенал "Хезболлы", а удары по Ливану ввергнут страну в экономический кризис.
"Стороны вроде бы хотят избежать наихудшего варианта. Но после израильского однодневного ответа или короткой операции, рассчитанной на неделю, сложно удержать конфликт в рамках определенной интенсивности, не совершая ошибок", — заключает Мардасов.
"Многое зависит от внутриполитической ситуации в Израиле и позиции Нетаньяху, — отмечает, в свою очередь, Яшлавский. — С одной стороны, ему важно продемонстрировать принципиальность. С другой — ситуация в стране достаточно сложная и обременена продолжающимся конфликтом в Газе".
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
На таком фоне возникновение нового очага, тем более полномасштабной войны, конечно же, Тель-Авиву невыгодно. Но, по мнению эксперта, при необходимости у Израиля хватит ресурсов и решимости для того, чтобы воевать с "Хезболлой" на севере и ХАМАС — на юге.
 
В миреИзраильЛиванБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуИсраэль КацЭнтони БлинкенХезболлаООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала