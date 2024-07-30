"Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке
Эксперт РСМД Мардасов: война Израиля и Ливана обернется хаосом для обоих
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки на границе с Ливаном
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. Боевые действия активизировали после предполагаемой атаки "Хезболлы" на населенный пункт Мадждаль-Шамс — там погибли 12 человек. В Тель-Авиве пообещали жесткий ответ, но пока полномасштабная война не началась. О перспективах "ливанского фронта" — в материале РИА Новости.
Беспрецедентная цена
Израильские беспилотники атаковали юг Ливана. По данным местных властей, жертвами стали как минимум два человека, трое получили ранения.
© AP Photo / Hassan ShamsМесто обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
© AP Photo / Hassan Shams
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Действия ЦАХАЛ стали ответом на удар по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. Территория де-юре и де-факто входила в состав Сирии. В 1967 году израильтяне ее оккупировали и в 1981-м провозгласили суверенитет над регионом. Совбез ООН это не признал.
В Мадждаль-Шамсе 12 убитых, в том числе дети и подростки, более 20 раненых. Тель-Авив возложил ответственность на ливанскую шиитскую группировку "Хезболла". Опубликовали фото осколков, которые, по словам военных, принадлежат иранской ракете Falaq-1.
За несколько часов до атаки на Мадждаль-Шамс по Израилю выпустили около 40 снарядов. Тель-Авив тут же провел авианалеты на города в глубине Ливана.
Поздно вечером в воскресенье кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" ответа на удар по Голанским высотам.
В "Хезболле" утверждают, что люди погибли из-за падения ракеты израильской ПВО.
О намерениях Тель-Авива пока неизвестно, отмечает Reuters. Крупнейшая израильская газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщила, что ответ будет "ограниченным, но значительным". Нетаньяху, прервавший визит в США, пообещал, что "Хезболла" заплатит цену, "какую прежде не платила".
© AP Photo / Leo CorreaСкорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот
© AP Photo / Leo Correa
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот
Глава израильского МИД Исраэль Кац подчеркнул: приближается "полномасштабная война" и с группировкой, и с Ливаном.
Вариантов действий Тель-Авива много: атаки на ливанскую инфраструктуру, включая мосты, электростанции и порты, удары по складам оружия "Хезболлы", устранение высокопоставленных командиров, перечисляют знакомые с ситуацией люди.
Рейсы в международном аэропорту Бейрута отменяют или задерживают.
Избежать эскалации
Мировая общественность призывает стороны к сдержанности. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал в воскресенье, что Вашингтон против эскалации конфликта. Но добавил: Израиль имеет право "защищать своих граждан", а США обеспечат возможности для этого.
© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Эммануэль Макрон в разгар Олимпиады поговорил с Нетаньяху по телефону, попросив его "избежать новой эскалации в регионе".
Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт и глава Временных сил Организации в Ливане (UNIFIL) Арольдо Лаза выпустили совместное заявление о необходимости "максимальной сдержанности". Обе стороны должны "положить конец продолжающимся интенсивным перестрелкам". В противном случае вероятен "масштабный пожар, который охватит весь регион и приведет к невероятной катастрофе".
"Уже после того, как в октябре 2023-го вспыхнул конфликт в секторе Газа, для Израиля открылся ливанский фронт, — отметил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский. — "Хезболла" из солидарности с палестинским народом приступила к боевым трансграничным операциям, ракетно-артиллерийским обстрелам сопредельной израильской территории. Соответственно, последовали ответные удары". Однако нынешний инцидент может стать "точкой невозврата", уточняет эксперт.
"Хезболла", хотя и отрицает сейчас причастность к атаке на Голанах, давно уже озвучила условия "примирения" с Израилем. Глава группировки Хасан Насралла в начале июля говорил, что откажется от ударов, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в Газе.
Теперь же, как полагает профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель, ЦАХАЛ действительно может пойти на "перемирие" с ХАМАС — но только чтобы перебросить силы на север.
Возможные сценарии
Пока ситуация подвешенная. Опрошенные РИА Новости аналитики не исключают как эскалации, так и относительной стабилизации.
"Обилие сигналов, предупреждений и даже ультиматумов, скорее всего, свидетельствует о том, что поднятием ставок стороны на самом деле пытаются сдержать кризис, — рассуждает эксперт РСМД, специалист по Ближнему Востоку Антон Мардасов. — Отложенный ответ — а были поводы ждать массированной атаки ЦАХАЛ уже в ночь на 29-е — тоже показатель".
© СоцсетиИзраильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
© Соцсети
Израильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
"Мы уже не раз наблюдали, как казавшаяся неизбежной большая война на Ближнем Востоке так и не начиналась: достаточно вспомнить массированный беспрецедентный удар, нанесенный Ираном по Израилю. Дело обошлось лишь достаточно ограниченной ответной акцией", — указывает и Андрей Яшлавский.
Впрочем, "Хезболла", хотя и проводит ряд защитных мероприятий вроде эвакуации населения и развертывания средств ПВО, полученных от Ирана (замечены ЗУР 358 и Sayyad 2), продолжает обстрелы севера Израиля, добавляет Мардасов.
"Тем самым демонстрируется готовность к серьезной эскалации, — считает он. — Израиль же может попытаться добиться уступок операцией на границе или вынудить "Хезболлу" отказаться от "политики отрицания" и перейти к обострению, массированным ударам по крупным населенным пунктам, что повлечет за собой уже крупномасштабный ответ ЦАХАЛ".
Второй сценарий обернется хаосом для обеих сторон: эшелонированная система ПВО Израиля не в состоянии перехватить весь арсенал "Хезболлы", а удары по Ливану ввергнут страну в экономический кризис.
"Стороны вроде бы хотят избежать наихудшего варианта. Но после израильского однодневного ответа или короткой операции, рассчитанной на неделю, сложно удержать конфликт в рамках определенной интенсивности, не совершая ошибок", — заключает Мардасов.
"Многое зависит от внутриполитической ситуации в Израиле и позиции Нетаньяху, — отмечает, в свою очередь, Яшлавский. — С одной стороны, ему важно продемонстрировать принципиальность. С другой — ситуация в стране достаточно сложная и обременена продолжающимся конфликтом в Газе".
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
На таком фоне возникновение нового очага, тем более полномасштабной войны, конечно же, Тель-Авиву невыгодно. Но, по мнению эксперта, при необходимости у Израиля хватит ресурсов и решимости для того, чтобы воевать с "Хезболлой" на севере и ХАМАС — на юге.