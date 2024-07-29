https://ria.ru/20240729/izrail-1962623392.html

Израиль может пойти на перемирие с ХАМАС, заявил эксперт

Израиль может пойти на перемирие с ХАМАС, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2024

Израиль может пойти на перемирие с ХАМАС, заявил эксперт

Израиль ради концентрации сил на ливанском фронте может пойти на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:33

2024-07-29T10:33

2024-07-29T10:33

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

хасан насрулла

хезболла

оон

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СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Израиль ради концентрации сил на ливанском фронте может пойти на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Переговорщики настаивают на том, чтобы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху смягчил свою позицию по разрешению конфликта с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа для того, чтобы достичь перемирия, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на источники. "Судя по всему, Израиль завершает операцию в секторе Газа, в ходе последней поездки в США Нетаньяху заручился поддержкой от нынешнего президента США и кандидатов. В этом контексте Нетаньяху может предпринять серьезные шаги для заключения прекращения огня с ХАМАС, чтобы перекинуть всю военную мощь на север страны", - заявил Эренель. По его мнению, в случае начала операции против Ливана в ситуацию могут вмешаться Франция, Иран и РФ, в частности, Москва увидит в этом организованную США операцию в интересах Вашингтона в Восточном Средиземноморье. Эксперт не исключил, что Израиль мог подстроить провокацию с ударом по спортивной площадке на оккупированных Голанских высотах, чтобы иметь повод для вторжения в Ливан, или же могла произойти ошибка разведки. "Хезболлах" хорошо осознает, какой может быть реакция в ответ на такой удар", - сказал эксперт. Эренель отметил, что на Голанских высотах находится один из важнейших центров разведки и анализа данных израильской армии. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" без обсуждений прекратит огонь на юге Ливана в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявлял 10 июля генсек движения Хасан Насрулла. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 12 человек. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". "Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html

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голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году