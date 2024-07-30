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Лучшие социальные инициативы выбрали в Ленобласти - РИА Новости, 30.07.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
10:32 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/initsiativy-1962863430.html
Лучшие социальные инициативы выбрали в Ленобласти
Лучшие социальные инициативы выбрали в Ленобласти - РИА Новости, 30.07.2024
Лучшие социальные инициативы выбрали в Ленобласти
Лучшие проекты социально ориентированных НКО, которые были реализованы при поддержке гранта губернатора, определены в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:32
2024-07-30T10:32
ленинградская область
александр дрозденко
бокситогорский район
сланцы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Лучшие проекты социально ориентированных НКО, которые были реализованы при поддержке гранта губернатора, определены в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Проекты ленинградских СО НКО — это история не про деньги, а про достижение конкретных результатов и решение конкретных проблем жителей на местах. Это может быть и работа с детьми-инвалидами, пожилыми людьми, это могут быть и экологические проекты, патриотические проекты, волонтерские инициативы, особенно проекты, которые сегодня связаны с СВО", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он особенно отметил ряд инициатив, связанных с поддержкой бойцов СВО. "Здесь отдельные слова благодарности ленинградским СОНКО от наших ребят "за ленточкой", потому что я с ними общаюсь и, поверьте, Ленинградская область — один из лидеров по оказанию помощи и поддержке участников СВО. Это и ваша заслуга — вместе работаем на результат", - сказал Дрозденко. По данным правительства Ленобласти, лучшими социальными инициативами признали проект "Дружба без ограничений" благотворительного фонда "Мы все равны", проект "Три стихии. Инклюзивно-оздоровительной среда для семей воспитывающих детей с ОВЗ" от РОО "Добро для всех", цикл мероприятий "Перезагрузка" по включению молодёжи Бокситогорского района в социальную деятельность", проект "Кадеты Росгвардии Ленинградской области" от Военно-патриотического и туристского клуба "Витязь", проект "Принять в Пятый Угол" от АНО "Дом милосердия "Пятый угол". Александр Дрозденко наградил победителей в финальный день Гражданского форума "Команда 47", который в этом году проходил в Сланцах в формате палаточного лагеря. В голосовании принимали участие жители Ленинградской области, которые являлись благополучателями проектов либо их интересы были затронуты в ходе реализации социальных инициатив. Также учитывались голоса представителей Общественной палаты Ленинградской области, органов исполнительной власти, СМИ и экспертов конкурсного отбора.
https://ria.ru/20240712/soglashenie-1959328943.html
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бокситогорский район
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60
александр дрозденко, бокситогорский район, сланцы
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Бокситогорский район, Сланцы

Лучшие социальные инициативы выбрали в Ленобласти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Лучшие проекты социально ориентированных НКО, которые были реализованы при поддержке гранта губернатора, определены в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Проекты ленинградских СО НКО — это история не про деньги, а про достижение конкретных результатов и решение конкретных проблем жителей на местах. Это может быть и работа с детьми-инвалидами, пожилыми людьми, это могут быть и экологические проекты, патриотические проекты, волонтерские инициативы, особенно проекты, которые сегодня связаны с СВО", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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Он особенно отметил ряд инициатив, связанных с поддержкой бойцов СВО. "Здесь отдельные слова благодарности ленинградским СОНКО от наших ребят "за ленточкой", потому что я с ними общаюсь и, поверьте, Ленинградская область — один из лидеров по оказанию помощи и поддержке участников СВО. Это и ваша заслуга — вместе работаем на результат", - сказал Дрозденко.
По данным правительства Ленобласти, лучшими социальными инициативами признали проект "Дружба без ограничений" благотворительного фонда "Мы все равны", проект "Три стихии. Инклюзивно-оздоровительной среда для семей воспитывающих детей с ОВЗ" от РОО "Добро для всех", цикл мероприятий "Перезагрузка" по включению молодёжи Бокситогорского района в социальную деятельность", проект "Кадеты Росгвардии Ленинградской области" от Военно-патриотического и туристского клуба "Витязь", проект "Принять в Пятый Угол" от АНО "Дом милосердия "Пятый угол".
Александр Дрозденко наградил победителей в финальный день Гражданского форума "Команда 47", который в этом году проходил в Сланцах в формате палаточного лагеря.
В голосовании принимали участие жители Ленинградской области, которые являлись благополучателями проектов либо их интересы были затронуты в ходе реализации социальных инициатив. Также учитывались голоса представителей Общественной палаты Ленинградской области, органов исполнительной власти, СМИ и экспертов конкурсного отбора.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоБокситогорский районСланцы
 
 
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