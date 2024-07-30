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Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене - РИА Новости, 30.07.2024
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03:39 30.07.2024 (обновлено: 03:44 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/fsb-1962824555.html
Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене
Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене - РИА Новости, 30.07.2024
Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене
Житель Приамурья заключен под стражу по обвинению в госизмене за финансовую помощь вооруженным силам Украины, сообщает УФСБ по Амурской области. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:39
2024-07-30T03:44
амурская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Житель Приамурья заключен под стражу по обвинению в госизмене за финансовую помощь вооруженным силам Украины, сообщает УФСБ по Амурской области."УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие.
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амурская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия
Амурская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия
Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене

Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене за помощь ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Житель Приамурья заключен под стражу по обвинению в госизмене за финансовую помощь вооруженным силам Украины, сообщает УФСБ по Амурской области.
"УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.
Посылки со взрывчаткой, шедшие из Европы. Видео ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов
22 июля, 09:47
Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие.
 
Амурская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссия
 
 
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