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Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене

Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене - РИА Новости, 30.07.2024

Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене

Житель Приамурья заключен под стражу по обвинению в госизмене за финансовую помощь вооруженным силам Украины, сообщает УФСБ по Амурской области. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:39

2024-07-30T03:39

2024-07-30T03:44

амурская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Житель Приамурья заключен под стражу по обвинению в госизмене за финансовую помощь вооруженным силам Украины, сообщает УФСБ по Амурской области."УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("государственная измена")", - говорится в сообщении.Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие.

https://ria.ru/20240722/vzryvchatka-1961142781.html

амурская область

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амурская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия