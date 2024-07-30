https://ria.ru/20240730/festival-1962850117.html
Фестиваль постановок по произведениям Шукшина пройдет в Алтайском крае
Фестиваль постановок по произведениям Шукшина пройдет в Алтайском крае - РИА Новости, 30.07.2024
Фестиваль постановок по произведениям Шукшина пройдет в Алтайском крае
Фестиваль театральных постановок по произведениям Василия Шукшина пройдет в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:02
2024-07-30T10:02
2024-07-30T10:02
алтайский край
василий шукшин
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 30 июл – РИА Новости. Фестиваль театральных постановок по произведениям Василия Шукшина пройдет в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. В фестивале всего будет больше десяти постановок и несколько сотен участников. "Осенью нас ждет… интересное культурное событие — фестиваль театральных постановок по произведениям Василия Макаровича (Шукшина - ред)... И уже задумываемся о том, что еще через пять лет нам предстоит отметить вековой юбилей нашего заслуженного, талантливого земляка. Хороший повод для того, чтобы объявить на всероссийском уровне год Василия Макаровича Шукшина", - говорится в Telegram-канале Томенко. Губернатор отметил, что регион уже занимается продвижением этой инициативы. Проект согласились поддержать Всероссийский государственный институт культуры и Российская академия наук (как сибирское отделение, так и академия в целом).
https://ria.ru/20240718/festival-1960436568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий шукшин, виктор томенко
Алтайский край, Василий Шукшин, Виктор Томенко