https://ria.ru/20240730/festival-1962850117.html

Фестиваль постановок по произведениям Шукшина пройдет в Алтайском крае

Фестиваль постановок по произведениям Шукшина пройдет в Алтайском крае - РИА Новости, 30.07.2024

Фестиваль постановок по произведениям Шукшина пройдет в Алтайском крае

Фестиваль театральных постановок по произведениям Василия Шукшина пройдет в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:02

2024-07-30T10:02

2024-07-30T10:02

алтайский край

василий шукшин

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 30 июл – РИА Новости. Фестиваль театральных постановок по произведениям Василия Шукшина пройдет в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. В фестивале всего будет больше десяти постановок и несколько сотен участников. "Осенью нас ждет… интересное культурное событие — фестиваль театральных постановок по произведениям Василия Макаровича (Шукшина - ред)... И уже задумываемся о том, что еще через пять лет нам предстоит отметить вековой юбилей нашего заслуженного, талантливого земляка. Хороший повод для того, чтобы объявить на всероссийском уровне год Василия Макаровича Шукшина", - говорится в Telegram-канале Томенко. Губернатор отметил, что регион уже занимается продвижением этой инициативы. Проект согласились поддержать Всероссийский государственный институт культуры и Российская академия наук (как сибирское отделение, так и академия в целом).

https://ria.ru/20240718/festival-1960436568.html

https://ria.ru/20240719/altay-1960642362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий шукшин, виктор томенко