https://ria.ru/20240730/eksperty-1963022637.html

Эксперты: модернизация закона о ГЧП позволит нарастить объем проектов

Эксперты: модернизация закона о ГЧП позволит нарастить объем проектов - РИА Новости, 30.07.2024

Эксперты: модернизация закона о ГЧП позволит нарастить объем проектов

Эксперты считают, что предложение председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова модернизировать законодательство о государственно-частном партнерстве (ГЧП) поможет... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:11

2024-07-30T20:11

2024-07-30T20:11

экономика

россия

игорь шувалов

совет федерации рф

высшая школа экономики (вшэ)

ренессанс капитал

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Эксперты считают, что предложение председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова модернизировать законодательство о государственно-частном партнерстве (ГЧП) поможет увеличить объемы кредитования для таких проектов. На заседании Совета по развитию финансового рынка, которое прошло во вторник в Совете Федерации, Шувалов отметил, что к текущему законодательству о государственно-частном партнерстве есть много критических замечаний. "Необходимо заниматься модернизацией законодательства о ГЧП. Предоставления капитала только через бюджетную систему недостаточно. Нужно включать механизмы "покупки в рассрочку" объектов инфраструктуры, когда коммерческий капитал подключается к реализации государственной политики. Без обсуждения этого вряд ли удастся реализовать всю экономическую повестку. В ВЭБе есть экспертный потенциал, чтобы вести реестр таких проектов", — цитирует пресс-служба госкорпорации председателя ВЭБ.РФ. Изменение действующего механизма ГЧП необходимо, поскольку из-за высокой ставки Центробанка инвесторам все труднее заходить в дорогие проекты. В то же время, многие из таких объектов социально значимы для государства, пояснил, в свою очередь, преподаватель Международного института экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ Никита Акиньшин. "Реализация подобных инициатив требует времени, от чего зависит и окупаемость. ВЭБ на практике доказал свою экспертизу в структурировании сложных проектов, привлечении капитала коммерческих банков. В условиях экономики сегодняшнего дня государственно-частное партнерство необходимо форсированными темпами выводить на новый уровень", — сказал Акиньшин. По мнению эксперта, финансирование соцпроектов за счет бюджета имеет ограничения и риски, а ГЧП дает уверенность в том, что проекты будут реализованы "качественно и в срок". "Таким образом, все получают выгоду. Государство — проекты с понятными социальными эффектами, а частные инвесторы — гарантированный доход", — заключил Акиньшин. По словам главного экономиста "Ренессанс Капитал" Олега Кузьмина, развитие институтов частно-государственного партнерства важно в текущих условиях. После двух подряд значительных шоков 2020 и 2022 годов неопределенность в экономике остается на повышенном уровне, и частным инвесторам становятся важнее дополнительные гарантии. "При этом в целом и для экономики, и для бюджета гораздо предпочтительнее развитие проектов ГЧП, чем просто госпроектов, финансируемых на бюджетные средства", - отметил Кузьмин.

https://ria.ru/20240220/putin-1928601043.html

https://ria.ru/20240201/shuvalov-1924742306.html

https://ria.ru/20240328/proekty-1936392329.html

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Алёна Пава

экономика, россия, игорь шувалов, совет федерации рф, высшая школа экономики (вшэ), ренессанс капитал , вэб.рф (вэб)