https://ria.ru/20240730/burja-1962910219.html

Ученые сообщили, что магнитная буря пошла на спад

Ученые сообщили, что магнитная буря пошла на спад - РИА Новости, 30.07.2024

Ученые сообщили, что магнитная буря пошла на спад

Магнитная буря, начавшаяся утром 30 июля, стихла, но магнитосфера Земли продолжает оставаться в возбуждённом состоянии, следует из графика на сайте лаборатории... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:20

2024-07-30T13:20

2024-07-30T13:20

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измиран

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся утром 30 июля, стихла, но магнитосфера Земли продолжает оставаться в возбуждённом состоянии, следует из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Как показано на графике, в период с 9.00 мск по 12.00 мск состояние магнитосферы было возбуждённым, но недостаточно мощным, чтобы его можно было назвать хотя бы слабой (уровня G1) магнитной бурей. Магнитная буря началась 30 июля примерно в 6.00 мск и соответствовала уровню G1. На сайте лаборатории также представлен прогноз, согласно которому магнитная буря с вероятностью 25% могла достигнуть уровня G3 (сильная). Кроме того, ранее в разговоре с РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина не исключила, что при отрицательной Bz-компоненте магнитного поля уровень бури может подняться и до G4 (очень сильная).

https://ria.ru/20240729/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, измиран, вспышки на солнце