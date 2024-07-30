https://ria.ru/20240730/avstriya-1962813985.html

В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются

В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются - РИА Новости, 30.07.2024

В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью телеканалу ORF, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:09

2024-07-30T00:09

2024-07-30T00:09

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валентина матвиенко

обсе

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью телеканалу ORF, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты. "У нас есть каналы диалога. Я один из самых активных сторонников существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Мы должны использовать эту платформу. Нельзя просто взять и разрушить все мосты", - сказал Шалленберг. При этом, по его мнению, в Москве сейчас нет готовности к серьёзному диалогу, поэтому Европе важно разговаривать с Индией, Китаем и Бразилией, поскольку у этих стран больше влияния на Россию. Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html

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