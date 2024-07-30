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В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются - РИА Новости, 30.07.2024
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00:09 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/avstriya-1962813985.html
В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются
В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются - РИА Новости, 30.07.2024
В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью телеканалу ORF, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:09
2024-07-30T00:09
россия
австрия
москва
александер шалленберг
валентина матвиенко
обсе
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью телеканалу ORF, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты. "У нас есть каналы диалога. Я один из самых активных сторонников существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Мы должны использовать эту платформу. Нельзя просто взять и разрушить все мосты", - сказал Шалленберг. При этом, по его мнению, в Москве сейчас нет готовности к серьёзному диалогу, поэтому Европе важно разговаривать с Индией, Китаем и Бразилией, поскольку у этих стран больше влияния на Россию. Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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россия, австрия, москва, александер шалленберг, валентина матвиенко, обсе, совет федерации рф, госдума рф, в мире
Россия, Австрия, Москва, Александер Шалленберг, Валентина Матвиенко, ОБСЕ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, В мире
В Австрии заявили, что каналы диалога с Россией остаются

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не разрушать все мосты с Россией

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью телеканалу ORF, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты.
"У нас есть каналы диалога. Я один из самых активных сторонников существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Мы должны использовать эту платформу. Нельзя просто взять и разрушить все мосты", - сказал Шалленберг.
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При этом, по его мнению, в Москве сейчас нет готовности к серьёзному диалогу, поэтому Европе важно разговаривать с Индией, Китаем и Бразилией, поскольку у этих стран больше влияния на Россию.
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации.
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РоссияАвстрияМоскваАлександер ШалленбергВалентина МатвиенкоОБСЕСовет Федерации РФГосдума РФВ мире
 
 
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