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Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом
Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом - РИА Новости, 30.07.2024
Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:10
2024-07-30T05:10
2024-07-30T05:10
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 2338 пользователей и выяснили, что этот тип размещения в поездках предпочитают около пяти процентов из них. За год их число выросло на 20 процентов.Самые важные критерии при выборе апартаментов - наличие кухни с посудой и расположение: оба параметра отметили по 88 процентов туристов. Интересно, что возможность самим готовить стала решающей для гораздо большего числа путешественников: в прошлом году ее отметили только 44 процента.Третий фактор при бронировании апартаментов – цена, она важна для 84 процентов опрошенных. Также россияне смотрят на отзывы других гостей (82 процента), наличие в номере дополнительных удобств, например, фена, телевизора и кондиционера (73 процента) и инфраструктуру вокруг жилья (30 процентов). Наименее важным оказалась возможность размещения с животными: домашних питомцев берут с собой в поездку только 12 процентов туристов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, апартаменты, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Апартаменты, туристы
Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом
Эксперты: расположение и наличие кухни — важные критерии при выборе апартаментов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 2338 пользователей и выяснили, что этот тип размещения в поездках предпочитают около пяти процентов из них. За год их число выросло на 20 процентов.
Самые важные критерии при выборе апартаментов - наличие кухни с посудой и расположение: оба параметра отметили по 88 процентов туристов. Интересно, что возможность самим готовить стала решающей для гораздо большего числа путешественников: в прошлом году ее отметили только 44 процента.
Третий фактор при бронировании апартаментов – цена, она важна для 84 процентов опрошенных. Также россияне смотрят на отзывы других гостей (82 процента), наличие в номере дополнительных удобств, например, фена, телевизора и кондиционера (73 процента) и инфраструктуру вокруг жилья (30 процентов). Наименее важным оказалась возможность размещения с животными: домашних питомцев берут с собой в поездку только 12 процентов туристов.