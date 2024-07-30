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Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом - РИА Новости, 30.07.2024
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Туризм
 
05:10 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/apartamenty-1962779472.html
Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом
Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом - РИА Новости, 30.07.2024
Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:10
2024-07-30T05:10
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
апартаменты
туристы
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 2338 пользователей и выяснили, что этот тип размещения в поездках предпочитают около пяти процентов из них. За год их число выросло на 20 процентов.Самые важные критерии при выборе апартаментов - наличие кухни с посудой и расположение: оба параметра отметили по 88 процентов туристов. Интересно, что возможность самим готовить стала решающей для гораздо большего числа путешественников: в прошлом году ее отметили только 44 процента.Третий фактор при бронировании апартаментов – цена, она важна для 84 процентов опрошенных. Также россияне смотрят на отзывы других гостей (82 процента), наличие в номере дополнительных удобств, например, фена, телевизора и кондиционера (73 процента) и инфраструктуру вокруг жилья (30 процентов). Наименее важным оказалась возможность размещения с животными: домашних питомцев берут с собой в поездку только 12 процентов туристов.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, апартаменты, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Апартаменты, туристы
Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом

Эксперты: расположение и наличие кухни — важные критерии при выборе апартаментов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 2338 пользователей и выяснили, что этот тип размещения в поездках предпочитают около пяти процентов из них. За год их число выросло на 20 процентов.
Самые важные критерии при выборе апартаментов - наличие кухни с посудой и расположение: оба параметра отметили по 88 процентов туристов. Интересно, что возможность самим готовить стала решающей для гораздо большего числа путешественников: в прошлом году ее отметили только 44 процента.
Третий фактор при бронировании апартаментов – цена, она важна для 84 процентов опрошенных. Также россияне смотрят на отзывы других гостей (82 процента), наличие в номере дополнительных удобств, например, фена, телевизора и кондиционера (73 процента) и инфраструктуру вокруг жилья (30 процентов). Наименее важным оказалась возможность размещения с животными: домашних питомцев берут с собой в поездку только 12 процентов туристов.
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