https://ria.ru/20240730/apartamenty-1962779472.html

Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом

Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом - РИА Новости, 30.07.2024

Туристы рассказали, какие апартаменты пользуются наибольшим спросом

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:10

2024-07-30T05:10

2024-07-30T05:10

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали критерии выбора апартаментов для отдыха, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 2338 пользователей и выяснили, что этот тип размещения в поездках предпочитают около пяти процентов из них. За год их число выросло на 20 процентов.Самые важные критерии при выборе апартаментов - наличие кухни с посудой и расположение: оба параметра отметили по 88 процентов туристов. Интересно, что возможность самим готовить стала решающей для гораздо большего числа путешественников: в прошлом году ее отметили только 44 процента.Третий фактор при бронировании апартаментов – цена, она важна для 84 процентов опрошенных. Также россияне смотрят на отзывы других гостей (82 процента), наличие в номере дополнительных удобств, например, фена, телевизора и кондиционера (73 процента) и инфраструктуру вокруг жилья (30 процентов). Наименее важным оказалась возможность размещения с животными: домашних питомцев берут с собой в поездку только 12 процентов туристов.

https://ria.ru/20240730/sevastopol-1962252421.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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