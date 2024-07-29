https://ria.ru/20240729/vsu-1962608917.html

Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной

Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной - РИА Новости, 29.07.2024

Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной

Генштаб ВСУ в понедельник вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:24

2024-07-29T09:24

2024-07-29T09:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генштаб ВСУ в понедельник вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Самая горячая ситуация была на покровском направлении", - говорится в сообщении в соцсети Facebook*. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html

донецкая народная республика

киев

красноармейск

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донецкая народная республика, киев, красноармейск, вооруженные силы украины