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Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/vsu-1962608917.html
Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной
Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной - РИА Новости, 29.07.2024
Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной
Генштаб ВСУ в понедельник вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:24
2024-07-29T09:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генштаб ВСУ в понедельник вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Самая горячая ситуация была на покровском направлении", - говорится в сообщении в соцсети Facebook*. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html
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донецкая народная республика, киев, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной

Генштаб ВСУ: самая напряженная ситуация сложилась на Красноармейском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генштаб ВСУ в понедельник вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
«
"Самая горячая ситуация была на покровском направлении", - говорится в сообщении в соцсети Facebook*.
Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
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