https://ria.ru/20240729/vsu-1962590692.html

Экс-подполковник СБУ назвал "Русский добровольческий корпус"* фикцией

Экс-подполковник СБУ назвал "Русский добровольческий корпус"* фикцией - РИА Новости, 29.07.2024

Экс-подполковник СБУ назвал "Русский добровольческий корпус"* фикцией

"Русского добровольческого корпуса"* не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги, заявил РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T04:50

2024-07-29T04:50

2024-07-29T04:50

специальная военная операция на украине

россия

киев

белгородская область

василий прозоров

сергей шойгу

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Русского добровольческого корпуса"* не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Де-факто РДК* не существует. То есть мы вот сейчас проводили свое расследование, я думаю, что в ближайшее время мы сделаем фильм. На самом деле, в этом РДК*, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК*, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК* перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные", - заявил Прозоров. По его словам, украинские пленные, участвовавшие в боях на границе Белгородской области, признаются, что никаких боевиков РДК* рядом с собой они не видели, вместо этого шевроны и флаги корпуса перед боями раздавали обычным украинским военнослужащим. "Это реально фикция, выдуманная просто украинскими спецслужбами, чтобы опять-таки расшатывать ситуацию внутри России. Нет его, не нашли они даже реально большого количества граждан России, которые хотят повоевать, чтобы вот показать их. Если посмотреть видео с РДК*, там с открытыми лицами на видео все время позируют одни и те же люди. Их там максимум 15 человек, тех, кто с открытыми лицами... Все остальные - они в балаклавах, потому что это украинские военнослужащие. Так что РДК* - это чисто виртуальный проект", - отметил Прозоров. По его данным, замешан и финансовый аспект - западные спецслужбы выделяли деньги на формирование РДК*, и теперь Киеву надо отчитываться. "Все вторжения в Белгородской области - это как раз попытка финансово оправдать, что вы деньги тратите не просто так. Смотрите, вот у нас есть РДК* и он вторгается в Россию. А на самом деле его нет, деньги попилены, и в виде РДК* используют просто украинских солдат", - заявил Прозоров. ВСУ в марте пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, как сообщали в Минобороны РФ, войска группировки ВС "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ все попытки пресекли, атаки украинских подразделений были отражены. Как сообщал занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 БМП Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire, вертолет Ми-8.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962589820.html

https://ria.ru/20240729/naemniki-1962586515.html

россия

киев

белгородская область

украина

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