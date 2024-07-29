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Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине - РИА Новости, 29.07.2024
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06:46 29.07.2024 (обновлено: 09:41 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vizit-1962595855.html
Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине
Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине - РИА Новости, 29.07.2024
Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, пишет газета "Хоккайдо". РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:46
2024-07-29T09:41
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япония
москва
мунэо судзуки
синдзо абэ
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в мире
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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, пишет газета "Хоккайдо". Он прилетел в Москву в субботу, 27 июля, и пробудет в России до конца месяца. По информации издания, у депутата запланированы встречи с представителями российского МИД и Росрыболовства. Это уже второй визит Судзуки в Россию после начала специальной военной операции на Украине. Предыдущую поездку он совершил в октябре прошлого года, чем вызвал возмущение в официальных кругах Японии. В результате депутат был вынужден покинуть партию, в которой тогда состоял. Судзуки — влиятельный политик с более чем сорокалетним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
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россия, япония, москва, мунэо судзуки, синдзо абэ, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире
Россия, Япония, Москва, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), В мире
Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине

"Хоккайдо": японский депутат Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, пишет газета "Хоккайдо".
Он прилетел в Москву в субботу, 27 июля, и пробудет в России до конца месяца. По информации издания, у депутата запланированы встречи с представителями российского МИД и Росрыболовства.
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Это уже второй визит Судзуки в Россию после начала специальной военной операции на Украине. Предыдущую поездку он совершил в октябре прошлого года, чем вызвал возмущение в официальных кругах Японии. В результате депутат был вынужден покинуть партию, в которой тогда состоял.
Судзуки — влиятельный политик с более чем сорокалетним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
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РоссияЯпонияМоскваМунэо СудзукиСиндзо АбэФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)В мире
 
 
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