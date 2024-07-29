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Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине

Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине - РИА Новости, 29.07.2024

Японский депутат посетил Россию вопреки критике на родине

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, пишет газета "Хоккайдо". РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:46

2024-07-29T06:46

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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, пишет газета "Хоккайдо". Он прилетел в Москву в субботу, 27 июля, и пробудет в России до конца месяца. По информации издания, у депутата запланированы встречи с представителями российского МИД и Росрыболовства. Это уже второй визит Судзуки в Россию после начала специальной военной операции на Украине. Предыдущую поездку он совершил в октябре прошлого года, чем вызвал возмущение в официальных кругах Японии. В результате депутат был вынужден покинуть партию, в которой тогда состоял. Судзуки — влиятельный политик с более чем сорокалетним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.

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россия, япония, москва, мунэо судзуки, синдзо абэ, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире