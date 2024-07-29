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Ветеран спецназа рассказал, как участвовал в подготовке бойцов "Альфы"

Ветеран спецназа рассказал, как участвовал в подготовке бойцов "Альфы" - РИА Новости, 29.07.2024

Ветеран спецназа рассказал, как участвовал в подготовке бойцов "Альфы"

Первые боевые выстрелы легендарного антитеррористического подразделения, группы "А" ("Альфа") прозвучали в конце марта 1979 года при обезвреживании вооруженного РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T01:12

2024-07-29T01:12

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первые боевые выстрелы легендарного антитеррористического подразделения, группы "А" ("Альфа") прозвучали в конце марта 1979 года при обезвреживании вооруженного террориста, проникшего в посольство США в Москве – их сделал знаменитый спецназовец полковник Сергей Голов. Он рассказал РИА Новости, как это было, и как он участвовал в подготовке бойцов "Альфы". В понедельник исполняется 50 лет со дня создания первого в отечественной истории антитеррористического подразделения – группы "А" Седьмого Управления КГБ СССР (в настоящее время — Управление "А" Центра специального назначения ФСБ). Сергей Голов был в числе первых, кого зачислили в группу "А". В декабре 1979 года в числе других бойцов подразделения он участвовал в штурме резиденции президента Афганистана Хафизуллы Амина дворца "Тадж-Бек" на окраине Кабула. За участие в этой операции был награжден высшей наградой СССР — орденом Ленина. Почетный сотрудник госбезопасности. Был командиром отделения группы "А". В 1983—1993 годах возглавлял "Курсы усовершенствования офицерского состава" (КУОС) – подразделение специального назначения КГБ, которое должно было проводить силовые акции в тылу противника в "особый период", то есть перед самым началом войны. В "Альфу" — "по блату" Сергей Голов был в числе самых первых, кого зачислили в "Альфу" в 1974 году. "Причем в группу "А" я попал, если можно так выразиться, "по блату", — с улыбкой вспоминает он. "Я закончил факультет лечебной физкультуры Московского института физкультуры и спорта, работал в Центральной поликлинике КГБ, и меня попросили помочь первому заместителю председателя КГБ Семену Кузьмичу Цвигуну. Он тогда восстанавливался после операции. И я ему помог, проводил занятия лечебной физкультуры", — добавляет ветеран. Цвигун поинтересовался у Голова, о какой дальнейшей службе тот мечтает. "Я ему ответил, что хочу на оперативно-боевую работу. К тому времени я уже закончил Высшую школу КГБ и должен был идти во Второе главное управление – в контрразведку. Но Семен Кузьмич дал мне личную рекомендацию в новое подразделение", — говорит Голов. Медицинский опыт, а также отличное владение приемами самбо (Сергей Голов – мастер спорта по этому виду борьбы) очень пригодились ему в группе "А". "И мне сразу была поставлена задача — принимать участие в составлении программы подготовки бойцов. В первую очередь, было определено, что должен уметь делать сотрудник группы "А" — конечно, прежде всего ему надо было быть физически хорошо развитым, второе — уметь быстро реагировать на ту или иную ситуацию, потому что если у него недостаточно хорошая реакция, то он будет отставать от действий террористов", — рассказывает Голов. По его словам, очень полезным оказался опыт тренировок знаменитых советских мастеров фигурного катания тех лет, Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. "Протопопов специально надевал на партнершу тяжелый свинцовый пояс и выполнял все упражнения, постепенно привыкая к таким нагрузкам. Потом на соревнованиях, на Олимпиаде Белоусова уже казалась ему пушинкой", — поясняет ветеран. "Ну а мы в таких поясах играли в футбол, в волейбол, занимались борьбой. На тебе такой утяжелитель, и ты должен бороться, выполнять упражнения, уложившись в нормативы. Многие чуть не плакали, потому что тело было в синяках, конечно. Но такая методика потом себя оправдала в боевых условиях – в том же Афганистане", — говорит Голов. Бойцы шли в новое подразделение с энтузиазмом. "Каждого предупреждали — ваша жизнь будет подвергаться большому риску. Но люди приходили служить не за какие-то блага, а для обеспечения безопасности нашей страны, нашего народа", — подчеркивает Голов. "До нас такого подразделения в стране не было, и поначалу было не совсем ясно, как, например, нас экипировать, как вооружать. Но мы подходили к делу творчески, постоянно думали, как это лучше сделать. И многие наши идеи потом были реализованы на практике", — говорит ветеран. Первая операция Первую спецоперацию по обезвреживанию вооруженного террориста, проникшего на территорию посольства США в Москве, сотрудники группы "А" провели 28 марта 1979 года. "В тот день отделение, которым я руководил, было на дежурстве. Поступает сигнал из КГБ — немедленно выехать к посольству Соединенных Штатов Америки, там в консульском отделе вооруженный человек", — рассказывает Голов. Как оказалось, второй секретарь посольства США и по совместительству американский разведчик Роберт Прингл провел на территорию дипмиссии некоего Юрия Власенко, у которого была самодельная бомба. Власенко угрожал, что взорвет всех, если ему не дадут улететь в США. Впоследствии выяснилось, что Власенко был психически нездоров. "Приезжаем. К этому времени подъехал и командир группы "А" Геннадий Николаевич Зайцев, и его заместитель Роберт Петрович Ивон. Переговоры с Власенко начал Геннадий Николаевич, представившийся Власенко как сотрудник консульского управления МИДа, и вместе с ним Михаил Соболев и я", — вспоминает Голов. "Но Власенко сказал, чтобы мы с Соболевым ушли. Действительно, мы немножко, скажем так, по габаритам не походили на сотрудников МИДа – Соболев мастер спорта по боксу, я – по самбо", — добавляет ветеран. По словам Голова, со стороны Зайцева было очень большим мужеством вести эти переговоры – Власенко постоянно держал руку на так называемом терочном механизме бомбы. Одно движение пальца – и адская машина сработала бы. Эта спецоперация показана в вышедшем в начале 2024 года на киноэкраны России художественном фильме "Командир" о Геннадии Зайцеве. В картине изображен и прототип Сергея Голова. "Но в фильме не отражено, как долго шли мучительные переговоры с Власенко. Впоследствии Геннадий Николаевич не раз вел переговоры с террористами, но вот с Власенко был первый такой опыт", — говорит Голов. Но Зайцеву не удалось убедить Власенко сдаться. И после того, как командир группы "А" вышел из помещения, где засел террорист, туда бросили шашки со слезоточивым газом. "Однако Власенко удалось найти место, где он смог укрыться и более-менее свободно дышать", — вспоминает Голов. После этого было решено снова вступить с Власенко в переговоры, но на другом уровне. С Власенко начал разговор Роберт Ивон, представившись обычным военным, старшиной роты, якобы находившейся недалеко от посольства. "И Роберту Петровичу удалось найти с Власенко общий язык. Тот рассказал, что он из торгового флота, что его якобы преследовала милиция, что его били, и поэтому он решил уехать из Советского Союза и сделал взрывное устройство. Рассказал, где приобрел компоненты для бомбы. В общем, Власенко более-менее успокоился, даже читал стихи", — говорит Голов. Но время шло, вечерело, а посол США стал заявлять, что КГБ не может обеспечить безопасность американских дипломатов. И руководство КГБ приняло решение завершить операцию как можно быстрее. Для этого надо было обезвредить Власенко, ранив его в руку, лежавшую на взрывном устройстве. Предполагалось, что тот отпустит бомбу, и террориста можно будет задержать живым. Это был принципиальный подход группы "А" — пока есть хоть один шанс обойтись без применения оружия, его надо использовать. В дальнейшем это не раз позволяло "Альфе" завершать операции успешно и бескровно. Первые выстрелы Произвести выстрелы поручили Голову. "Почему? Наверное, из-за того, что результаты стрельбы у меня приличные были, довольно приличные и стабильные", — вспоминает ветеран. Офицер занял место на подвальном козырьке перед окном посольства с бесшумным пистолетом 6П9. "В комнате были наши люди во главе с Ивоном, и поэтому сразу стрелять я не мог. Но как только они вышли, не добившись результата, я выстрелил два раза — в кисть и плечо Власенко. Но тот все же смог взорвать бомбу. Мне удалось укрыться, а мимо меня пронеслись и оконные стекла, и рама, и защитная решетка. Начался пожар, загорелась мебель. Власенко еще живого вытащили, но в машине "скорой помощи" он умер", — рассказывает Голов. По его словам, без везения тогда не обошлось. "Компоненты бомбы отсырели, потому что Власенко хранил все в каком-то дупле, и бомба сработала не полностью. Иначе здание посольства получило бы серьезные разрушения, а жертв могло быть больше", — поясняет ветеран. "Меня за ту операцию поощрили вторым окладом. Но главное, что я остался жив, и дети увидели отца", — говорит Голов. Результаты той операции послужили усилению оперативно-боевых возможностей группы "А". "Было закуплено более современное снаряжение. Мы стали детально изучать объекты, на которые были возможны нападения террористов, изучались возможности проникновения туда. На каждый из таких объектов составлялось фактически досье", — поясняет ветеран. По мнению Сергея Голова, сотрудники Управления "А" Центра специального назначения ФСБ достойно продолжает боевые традиции "Альфы". "Это целеустремленные люди, которые, как в свое время мы, пришли на службу, готовые пожертвовать собой ради спасения людей", — подчеркнул он.

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сша, ссср, афганистан, людмила белоусова, олег протопопов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, россия