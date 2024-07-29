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В Петербурге выясняют обстоятельства смерти трех сестер - РИА Новости, 29.07.2024
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16:58 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/smert-1962740473.html
В Петербурге выясняют обстоятельства смерти трех сестер
В Петербурге выясняют обстоятельства смерти трех сестер - РИА Новости, 29.07.2024
В Петербурге выясняют обстоятельства смерти трех сестер
Следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер в квартире в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:58
2024-07-29T16:58
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер в квартире в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщалось, что тела сестер обнаружил брат. По его словам, в последнее время родственники не общались, сестры прекратили принимать денежную помощь от семьи, не ели и стали худеть. Возможной причиной обиды могло стать то, что старшая сестра перестала разговаривать с матерью после потери работы. Также они отрицали современные подходы к лечению и предпочитали гомеопатию. По данным пресс-службы, тела трех родных сестер 35, 29 и 19 лет были обнаружены в понедельник в квартире на Комендантском проспекте. "В ходе первичного осмотра тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), уточнили в пресс-службе городского главка СК.
https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге выясняют обстоятельства смерти трех сестер

СК выясняет обстоятельства смерти трех сестер в квартире в Петербурге

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер в квартире в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщалось, что тела сестер обнаружил брат. По его словам, в последнее время родственники не общались, сестры прекратили принимать денежную помощь от семьи, не ели и стали худеть. Возможной причиной обиды могло стать то, что старшая сестра перестала разговаривать с матерью после потери работы. Также они отрицали современные подходы к лечению и предпочитали гомеопатию.
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По данным пресс-службы, тела трех родных сестер 35, 29 и 19 лет были обнаружены в понедельник в квартире на Комендантском проспекте.
"В ходе первичного осмотра тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), уточнили в пресс-службе городского главка СК.
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