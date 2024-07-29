https://ria.ru/20240729/sluzhba-1962766399.html

ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан

ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан - РИА Новости, 29.07.2024

ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан

Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:59

2024-07-29T17:59

2024-07-29T18:20

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии", — сказали в Думе.На минувшей неделе СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Среди прочего ведомство выступило за синхронизацию получения российского паспорта с постановкой на воинский учет.Кроме того, в СК призвали обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

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