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ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан
ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан - РИА Новости, 29.07.2024
ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан
Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:59
2024-07-29T17:59
2024-07-29T18:20
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии", — сказали в Думе.На минувшей неделе СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Среди прочего ведомство выступило за синхронизацию получения российского паспорта с постановкой на воинский учет.Кроме того, в СК призвали обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
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россия, госдума рф
ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан
ГД рассмотрит поправку об увеличении срока службы до двух лет для новых граждан
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии", — сказали в Думе.
На минувшей неделе СК внес предложения
по совершенствованию миграционного законодательства. Среди прочего ведомство выступило за синхронизацию получения российского паспорта с постановкой на воинский учет.
Кроме того, в СК призвали обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции.
В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.